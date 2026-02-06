為價值勇言為市民發聲 台南湧言會強棒出擊

湧言會成員、民進黨市議員初議參選人，包括：第八選區林建南、第十選區卓佩于、第十一選區陳皇宇，今（6）日在湧言會召集人王定宇領軍，立委黃捷的陪同下，前往市黨部登記，正式投入民進黨市議員初選。 圖：王定宇服務處提供

[Newtalk新聞] 湧言會成員、民進黨市議員初議參選人，包括：第八選區林建南、第十選區卓佩于、第十一選區陳皇宇，今（6）日在湧言會召集人王定宇領軍，立委黃捷的陪同下，前往市黨部登記，正式投入民進黨市議員初選。

初選登記記者會中，王定宇表示，湧言會是年輕派系，培植更多新人投入公共事務是湧言會重要宗旨，這次湧言會共有陳皇宇、林建南、卓佩于等三位優秀成員，投入市議員初選。

王定宇表示，來自第十一選區的陳皇宇，是選區內公認最認真的市議員，南關線線重大建設的推動，隨時可看到陳皇宇的身影，他呼籲南關線鄉親，初選時，唯一支持陳皇宇。

推薦第八選區林建南時，王定宇表示，林建南在上屆初選時，以些微差距惜敗。四年來市府社會局的歷練，他相信林建南對弱勢的關懷將更為深化，對北區、中西老城區的發展想法，將更為具體。

卓佩于部份，王定宇強調，卓佩于成大碩士畢業，是他服務處的主任。卓佩于出生市場旁麵攤，最接地氣，最懂基層需求，他呼籲市民朋友，讓年輕人來擔起未來，初選時能支持唯一新人卓佩于。

從高雄北上，專程為台南湧言會成員讚聲的立委黃捷表示，湧言會的三位人選，不是政二代，更非富二代，豐富的服務經驗，是台南市議會的即戰力。卓佩于與她同為年輕女性，她期待市民能給年輕女性更多從政機會，初選時全力支持卓佩于。林建南對公共事務熟稔，長期關注社福、少子化議題。現任的議員陳皇宇是藥學碩士，對南科四期，沙崙成大醫院的建設期程，投入相當大的心力。

黃捷強調，林建南與陳皇宇，是擔任市議員的最佳人選，呼籲選區內的市民，初選時能給予最大的支持。

