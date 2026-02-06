為全台小雞站台！蘇巧慧大讚林亮君8年政績亮眼「盼彰顯台灣價值」

即時中心／廖予瑄報導

台北市議員林亮君明（6）日下午2點舉行「止血帶急救課程」，邀請到專業緊急救護技術員（EMT），教導民眾判斷止血帶使用時機，並掌握操作技巧。此外，立法委員蘇巧慧也到場共襄盛舉，並表示，希望自己在未來可以爭取到擔任新北市長的機會，「將會全力以赴，照顧好我所帶領的新北」，她說，自己有義務對全國各地，願意為民主價值做出奉獻的年輕人站台，「幫助他們一起讓更多的選民認識，希望讓台灣的民主、台灣的價值，在這一次的地方選舉中彰顯。」

林亮君今日舉辦2場「止血帶急救課程」，盼民眾除了學會自救以外，未來也可以救人，「提升自己的全民防衛韌性，同時還可以幫助更多的人。」

接著，蘇巧慧也表示，自己與林亮君相識很久了，「其實一直很欣賞她，是一個能夠堅持價值，而且非常有執行力，並把成績做出來的好議員因此今日掃街完、參加完活動後，便立刻趕過來要幫林站台。

蘇巧慧參加「止血帶急救課程」。（圖／林亮君議會辦公室提供）





「我們可以看到，過去林亮君不只是在台灣，所有重要的學運事件、社會運動事件都有她的身影」，蘇巧慧說，她在北市中山、大同區服務的這8年裡，「政績滿滿」，尤其是淡水河岸的翻新，以及催生圓山的會展產區，都讓蘇留下深刻印象，「讓我們的生活環境更好，或把產業帶進地方，為地方注入活力，這個都是雙北市民共同在意的議題。」

蘇巧慧說，和價值相同的年輕世代，如林亮君等人一起努力，並打造共好的雙北，就是她今日為林亮君在初選的階段特別加油最大的目的，「讓雙北更好，台灣就會好。」

蘇巧慧（左）今日為林亮君（右）站台。（圖／林亮君議會辦公室提供）

對於未來是否有機會幫北市其他「小雞」站台，蘇巧慧強調，自己希望爭取新北市長的位置，並將拼盡全力、全力以赴，照顧好她所帶領的新北市，「那當然不只是台北市，只要全國各地，有任何能夠為民主價值奉獻的年輕人，我覺得我們都有義務，要幫助他們一起讓更多的選民認識」，她重申，希望這可以讓台灣的民主、台灣的價值，在2026年大選中彰顯。

