為公益而舞 失智老人基金會號召民眾支持清寒失智長者

失智老人基金會推出「Cheer Up 挑戰，一起舞出力量」公益活動，支持清寒失智長者

長者高歌唱出自己的主題曲，贏得滿場掌聲

天主教失智老人基金會承辦的東湖聖若瑟日照中心舉辦重陽節慶祝活動，邀請長者登臺開唱，並隨著關懷失智大使安芝儇的公益單曲《Cheer Up》一起舞動，在輕快旋律中為自己和夥伴加油打氣，為敬老佳節留下溫馨而充滿正能量的難忘回憶。

天主教失智老人基金會表示，重陽節不僅是敬老的節日，更希望透過音樂與互動活動，讓長輩感受被尊重與被看見的幸福。這次活動有近20位長輩參與，其中，最年長、罹患輕度失智的95歲游奶奶也熱情登場。一位76歲失智陳阿公平時話不多，卻能完整演唱《小城故事》，鄧麗君的歌曾是他年輕時出海思念家鄉的慰藉；另一位72歲王伯伯則笑說，以前唱歌是為了應酬，現在是為了開心，找到合唱《雙人枕頭》的歌友，讓他覺得自己又活過來了。

天主教失智老人基金會表示，除了歡唱，長者們也跟著關懷失智大使安芝儇的公益單曲《Cheer Up》舞動身體。這首歌以「加油」為主題，安芝儇特別結合基金會募款活動，邀請全民透過舞蹈接力為失智長者加油打氣。

為了鼓勵長者透過音樂與舞蹈活化身心，失智老人基金會推出「Cheer Up 挑戰，一起舞出力量」，即日起至11月15日，只要上傳一支模仿舞蹈影片，安芝儇就會捐出新臺幣200元給失智老人基金會。基金會表示，每一支影片都是對失智長者與他們家庭的一份鼓勵與力量，所有善款將全數用在清寒失智長者的照顧服務上，期望攜手社會大眾為失智者加油。活動詳情可上天主教失智老人基金會臉書專頁查詢。