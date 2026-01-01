為公益而跑盲人環台活動 元旦跑抵嘉市府
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「為公益而跑，盲人環台活動」為國際扶輪3470地區於2025-26年度推動服務計畫，活動自2025年12月27日起，由陪跑員透過陪跑繩導引，與視障跑者共同合作起跑並於今(1)日跑抵嘉義市政府。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長熱情迎接跑友抵嘉，並表示盲人環台活動不僅是共融、共好的展現，更體現出人與人間緊密的信任與扶持精神，格外溫暖而有意義。
林瑞彥副市長表示，此次環台活動共計16日，今日是活動起跑後的第6天，很高興在元旦這日迎接全體跑者與扶輪社友來到嘉義市，陪跑者與視障朋友間透過陪跑繩聯繫著彼此相互牽引，兩人同心協力、齊步向前，所展現彼此互信、互賴的精神正與市政推動相同，需要城市中的每一人相互合作、互助，一座城市才能不斷前行。透過運動，讓人看到視障朋友的勇敢，看到陪跑員的智慧，互動展現人情溫暖，這也是讓社會能永續的重要力量。
適逢元旦，林瑞彥副市長在祝福所有人「一馬當先、幸福加碼」的同時，也祝福跑者能將這份力量與溫暖，一站站的傳遞下去，讓更多人看見突破自我的力量，也歡迎所有跑者有機會再度來嘉義市，感受這座城市的熱情。
國際扶輪3470地區指出，此計畫為迎接「2026台北國際扶輪世界年會」提前暖身，結合盲人陪跑、公益募款與年節關懷，透過全國性串聯行動，讓視障者在陪伴與同行中被看見。活動獲全台國際扶輪12個地區共同支持，展現跨地區、跨城市的團結行動與長期關懷力量。
今日，來自各地的扶輪社友、志工與民眾，共同加入陪跑行列，場面溫馨。九位國際扶輪總監親自到場，展現全台扶輪對公益服務的高度共識與行動力，象徵扶輪跨區合作、齊心投入公益服務的堅定承諾。國際扶輪3470地區莊和達總監於記者會中表示：「盲人環台為公益而跑，不只是一項體能挑戰，更是一場用心陪伴的公益行動。陪跑一小段，看似短暫，卻能讓愛持續不間斷」。
圖：「為公益而跑，盲人環台活動」為國際扶輪3470地區於2025-26年度推動服務計畫，活動自2025年12月27日起，由陪跑員透過陪跑繩導引，與視障跑者共同合作起跑並於今(1)日跑抵嘉義市政府。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長熱情迎接跑友抵嘉。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 85
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2
天氣不賞臉！「台北101跨年煙火」霧蒙蒙 網嘆：待在家比較爽
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導跨年夜台北101煙火在陰雨中登場，受東北季風影響，北部天氣陰雨綿綿，濕氣偏高，讓原本絢爛的煙火秀多了幾分朦朧感。儘管畫...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 8
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 4
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
最後善行！男子腦死家屬忍痛器捐 40多個家庭重燃希望
一名中年男子日前路倒送醫搶救後呈現腦死狀態，其姊、弟決定以器官捐贈方式為親人完成生命最後善行，成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，將造福超過40位病人。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 7 小時前 ・ 4
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
涉洗錢225億、豪宅堆滿名牌包 「雨刷」3000萬交保｜#鏡新聞
多年前職棒假球簽賭案，組頭「雨刷」蔡政宜被許多球迷恨之入骨，沒想到他出獄後卻未見悔改，被查出跟中國籍妻子，設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，夫妻涉嫌得手近2億元。橋頭地檢署昨偵結起訴，對蔡政宜求刑10年徒刑，12/30移審法院後，諭知3000萬元交保，並限制出境、出海，實施電子監控。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一對同居的大齡情侶，30日上午在住家起口角，46歲男友竟然拿鹽酸潑59歲的女友，之後跑到房間內反鎖，拿刀自殘。鄰居聽到有人大喊救命，趕緊報警，警方獲報到趕到現場，將先女子送醫，再破門進入房間，男子已經倒臥在血泊之中，送醫不治。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）兩名熱心的鄰居帶著孫姓女子搭乘電梯下樓，孫姓女子疲憊的靠在電梯玻璃上，可以看到她的額頭和右手有明顯的血跡。才走出電梯，警方已經趕到，將她送上救護車，就在幾分鐘前，她遭到男友攻擊。熱心鄰居表示，「聽到有人在喊救命，找了一個人跟我一起上樓看，發現孫小姐頭髮亂成一團，說被人潑強鹼，我問她是誰，她就說是她男朋友。」而男友潑鹽酸之後，跑回房間把房門反鎖，警方進入屋內敲門，都沒有反應，只好破門而入，發現人倒臥在地板的血泊之中，已經失去生命徵象，腹部還插著一把刀。台南市警察局第一分局副分局長李沐宸表示，於30日10時許接獲報案，指稱本市東區崇德路一處民宅有一名女子受傷並呼喊救命，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。員警到場時，發現一名女子疑似遭不明液體潑灑，隨即協助送醫救治；另於現場屋內發現一名受傷男子，經送往成大急救無效。初步了解，本案疑似涉及男女間口角糾紛，確切案情及相關細節仍待進一步釐清，已依法完成相關處置程序，並報請檢察官相驗。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）情侶喋血案就發生在台南市東區一棟大樓，警方調查，房子是59歲的孫姓女子所有，孫姓女子離婚，育有一女，與46歲同樣也離婚的蔡姓男子，多年前在餐廳工作而結織，進而交往同居，鄰居說兩人經常出雙入對，感情很好，發生這種事很意外。趕來認屍的死者兒子則說，「很驚訝！跟我爸已經沒住一起很久了，沒有看他們在一起過，也沒聽他說過，我也不認識阿姨，因為我也很久沒有跟他們聊過天了。」女方頭、頸、背部和手都遭到鹽酸灼傷，目前仍在燒燙傷加護病房治療。雙方究竟為了什麼事起衝突，警方還要再釐清。原文出處：台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡 更多民視新聞報導同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光台南姊弟戀爆激烈衝突 男友「潑鹽酸、自傷」釀死傷高雄市長最新民調！柯志恩若對決「這人」輸最慘 本人出面回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。 「2026台北...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆
前總統馬英九涉及三中案（中視、中影、中廣），二審判決維持一審見解，宣告無罪，該案纏訟7年，僅前立委蔡正元被依業務侵占判3年6月，也是全案唯一被判有罪被告。前立委邱毅今天（1日）在臉書為好友抱不平，指蔡正元「做了馬英九的司法防火牆」，批評馬英九過河拆橋，感嘆年紀大了坐牢特別辛苦，蔡也捨不得妻子和女兒。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 3
2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看
即時中心／徐子為、陳治甬報導向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。民視 ・ 16 小時前 ・ 1
台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治
台中市霧峰區發生嚴重車禍，今日（31日）中午12時許，乾溪東路發生大貨車與機車碰撞事故，20歲鄭姓女騎士當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
毒駕撞死警一審18年半遭撤銷 發回新北院更審
新北市 / 綜合報導 去年七月新北市三重，發生令人心碎的車禍！警車執勤當中被毒駕高速衝撞，造成27歲員警黃瑋震殉職，新北地院一審判嫌犯黃國維18年半。30日二審宣判，高院認為一審國民法官庭，用「2個加重結果犯」重複評價，程序有疏失，撤銷原判決發回更審，也是國民法官法施行後首例。而黃瑋震家屬委任律師，則表示對結果很意外，會與家屬討論後續如何進行。全體員警列隊敬禮，送殉職同事黃瑋震最後一程，生離死別場面不少人哭紅雙眼，一場車禍奪走年輕員警性命，幸福家庭也因此破碎。肇事駕駛黃國維，神情恍惚站都站不穩，去年7月13日，他毒駕開車高速衝撞警車，造成員警1死2傷，一審國民法官審理，遭重判18年半，二審卻把案件發回地院更審，原因出在引用法條，不能安全駕駛致死，和妨害公眾往來安全，地院視為兩個加重結果犯，但高院認為僅能擇一判決，程序上有疏失撤銷原判決。黃瑋震家屬委任律師葉書妤說：「發回的部分確實比較意料之外啦，但我們一樣還是尊重司法判決，可能再跟家屬看說，後續我們要怎麼進行。」高院不做出新判決，而是要求地院再審一次，也一一點出疏失，認為審判長，應向國民法官說明，審判基本原則，被訴罪名之構成要件，及法令解釋，而國民法官，也未對爭點實質辨析和評斷，未適當回應被告防禦權，發回更審盼能完備程序。律師李育昇(非當事律師)說：「二審法院如果認為一審判決不當，是有權力自為判決，但本案二審法官認為，已經有妨害被告防禦權的情形，因此發回一審重新審理，這也是國民法官法實施以後的第一例。」執勤員警被毒駕撞死，官司打了一年多又回到原點，對家屬而言，不管判比18年半更多或更少，至親的離去生命的殞落，是永遠的痛。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
嗆「怎沒人想暗殺賴清德」？警衝住處抓人…發斬首令者身份曝
正值共軍圍台軍演，斬首令格外敏感！屏東警方日前接獲報案，有特定帳號在《Threads》平台發表恐嚇言論，多次留言「為啥沒人暗殺賴清德？」，時機點巧合，就怕不是說說，警方隨即報請檢察官偵辦，於今（31）日上午7時拂曉出擊，跨區在高雄左營區住處逮捕25歲謝姓犯嫌。據悉，他是一名汽車業務員，兼職保全，落網神情冷靜，犯案動機不明，全案依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年驚魂！桃園男持槍挾持老闆搶劫 2警腿部中彈
跨年夜驚魂！桃園市昨（31）日上午10時許發生持槍入室搶劫事件，43歲陳姓男子闖入任職過的保全公司，持改造空氣槍與尖刀挾持老闆，開口勒索20萬元。其他員工趁隙逃離至大馬路後報警，警方隨即封鎖現場展開攻堅。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影/咖啡界新秀跨年夜遭輾亡！肇事司機殯儀館痛哭下跪
高雄市昨（12/31）跨年夜發生一起死亡車禍，傍晚6時許前鎮區中華五路，一輛大貨車與機車發生碰撞，騎士遭輾過當場死亡。據傳死者為男大生還是咖啡冠軍，今早死者母親現身殯儀館一度崩潰痛哭，拒絕進入相驗室，而肇事駕駛也到場下跪道歉。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2