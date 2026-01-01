為公益而跑盲人環台活動 元旦跑抵嘉市府

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「為公益而跑，盲人環台活動」為國際扶輪3470地區於2025-26年度推動服務計畫，活動自2025年12月27日起，由陪跑員透過陪跑繩導引，與視障跑者共同合作起跑並於今(1)日跑抵嘉義市政府。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長熱情迎接跑友抵嘉，並表示盲人環台活動不僅是共融、共好的展現，更體現出人與人間緊密的信任與扶持精神，格外溫暖而有意義。

林瑞彥副市長表示，此次環台活動共計16日，今日是活動起跑後的第6天，很高興在元旦這日迎接全體跑者與扶輪社友來到嘉義市，陪跑者與視障朋友間透過陪跑繩聯繫著彼此相互牽引，兩人同心協力、齊步向前，所展現彼此互信、互賴的精神正與市政推動相同，需要城市中的每一人相互合作、互助，一座城市才能不斷前行。透過運動，讓人看到視障朋友的勇敢，看到陪跑員的智慧，互動展現人情溫暖，這也是讓社會能永續的重要力量。

適逢元旦，林瑞彥副市長在祝福所有人「一馬當先、幸福加碼」的同時，也祝福跑者能將這份力量與溫暖，一站站的傳遞下去，讓更多人看見突破自我的力量，也歡迎所有跑者有機會再度來嘉義市，感受這座城市的熱情。

國際扶輪3470地區指出，此計畫為迎接「2026台北國際扶輪世界年會」提前暖身，結合盲人陪跑、公益募款與年節關懷，透過全國性串聯行動，讓視障者在陪伴與同行中被看見。活動獲全台國際扶輪12個地區共同支持，展現跨地區、跨城市的團結行動與長期關懷力量。

今日，來自各地的扶輪社友、志工與民眾，共同加入陪跑行列，場面溫馨。九位國際扶輪總監親自到場，展現全台扶輪對公益服務的高度共識與行動力，象徵扶輪跨區合作、齊心投入公益服務的堅定承諾。國際扶輪3470地區莊和達總監於記者會中表示：「盲人環台為公益而跑，不只是一項體能挑戰，更是一場用心陪伴的公益行動。陪跑一小段，看似短暫，卻能讓愛持續不間斷」。

圖：「為公益而跑，盲人環台活動」為國際扶輪3470地區於2025-26年度推動服務計畫，活動自2025年12月27日起，由陪跑員透過陪跑繩導引，與視障跑者共同合作起跑並於今(1)日跑抵嘉義市政府。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長熱情迎接跑友抵嘉。（記者吳瑞興翻攝）