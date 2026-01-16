為公益而跑 串聯全台扶輪讓視障者走出黑暗 11

CNEWS匯流新聞網記者吳世豪／台北報導

「陪跑一小段，團結行善為愛募年菜」，第九屆盲人環台為公益而跑歷經16天，串聯17個縣市與國際扶輪台灣12個分區，總距離近700公里的逆時針環台長征，於1月11日返抵台北，從國父紀念館起跑、行經總統府，進入終點站台北田徑場。

▲運動部長李洋與日本帕運視障跑者保科清、台灣傳奇視障跑者吳春成、日本超馬名將關家良一及國際扶輪台灣12位地區總監與視障跑團、陪跑志工團與加油團於盲人環台終點線紀念合影

活動最後一段陪跑由運動部長李洋協助陪跑78歲日本帕運視障跑者保科清，偕同第十次挑戰環台的傳奇視障跑者吳春成並肩前行，引領視障跑團、逾千位跑者及各界陪跑志工，通過台北田徑場的終點線，親身體驗實踐運動公益服務精神。同時攜手扶輪人與各地跑團，見證「盲人環台為公益而跑閉幕儀式」與「長明賞超馬盃」，為24家社福弱勢團體勸募3萬份愛心年菜，共同親身實踐運動公益平權的服務精神。行政院副秘書長阮昭雄表示，很榮幸見證這場充滿勇氣與溫度的公益行動，具體實踐運動平權，展現了台灣的堅韌與包容，期盼讓世界看見台灣多元共融的價值。

▲盲人環台第16天返抵台北，從國父紀念館起跑，(左起)前台北市體育局長李再立與台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和及各界貴賓蒞臨鳴槍應援，邁向最終10K Run的運動公益路程。

活動由台灣盲人環台為公益而跑協會主辦，理事長郭瑞和攜手台北公益路跑扶輪社社長楊鍾鼎共同承辦帶領志工團隊推動。開幕活動由台北市同慶扶輪社社長沈加平主責，閉幕典禮則由台北長跑扶輪社社長謝奐儀結合「長明賞超馬盃」與華山扶輪社等各地區社團共同策劃推廣。

▲行政院副秘書長阮昭雄、台北市政府秘書長李泰興、台北市體育局長游竹萍、國際扶輪台灣12位地區總監與日本帕運視障跑者保科清及日本超馬名將關家良一在終點站看板紀念合影

國際扶輪台灣12個地區總監到場應援盲人環台第16天最後一段陪跑，展現全台扶輪社群高度一致的公益行動力，串聯全台扶輪為24家社福弱勢團體勸募3萬份年菜，募集總價值逾新台幣3,000萬元的冬令關懷資源，將溫暖送進全台各地合作勸募的社福團體與弱勢家庭。亦呼應國際扶輪（Rotary International）於6月在台北將舉辦2026世界扶輪年會的重要時刻，屆時將聚集逾150個國家及超過3萬名國際扶輪人齊聚台北，期盼透過持續推動公益行動，讓台灣的溫暖、包容與行動力被世界看見。

▲盲人環台第16天最終日，視障跑團與陪跑志工團行經總統府廣場，創造運動公益平權的感動時刻

本屆環台隊伍由近50位專業陪跑志工組成，形成盲人跑者（Blind Runner）與陪跑員（Guide Runner）的黃金陣容，首度邀請國際公益跑者代表保科清跨海環台，偕同日本超馬名將關家良一陪跑，香港自閉症跑者曾載善(善仔)偕同母親李穎旋陪跑，第十次挑戰環台的傳奇視障跑者吳春成引領環台視障跑團：盲人環台發言人吳鎮安、首位完賽超鐵226K的視障選手古奇哲、師鐸獎得主徐薇雅老師、多次參與的洪玉玲、李宏祐與首度參加的視障者饒賀凱、宋涵涵、江松遠、陳邦弘及陪跑團隊等50人。主辦單位希冀持續推動盲人環台為公益而跑，讓更多視障者走出黑暗，讓弱勢也能扶持弱勢，用運動公益服務更多需要勸募資源的社福弱勢團體。

照片來源：台灣盲人環台為公益而跑協會提供

