為冤案平反更可惡？苗博雅發文槓酸民 提「撞死人當院長」爆論戰

台北市議員苗博雅。（圖／翻攝自苗博雅臉書）





廢死聯盟近日針對死刑議題發文呼籲「殺錯無法回頭」引發網路議論。台北市議員苗博雅對此於社群平台發文表示感嘆，質疑在台灣社會中，為冤案平反的人士所受到的輿論對待，是否比有殺人或貪污前科的政治人物更為嚴苛。

苗博雅於25日在Threads平台發文指出，部分政治人物雖有開車撞死人、殺人罪前科、貪污有罪或家族背景爭議，卻仍能順利從政並獲得民意支持。

她感嘆部分投入冤案平反工作的人士，即便身家清白且無前科，卻因救援死刑冤案而遭到媒體與名嘴抨擊，甚至收到威脅。她據此質疑，在台灣社會的價值觀中，為冤案平反難道比殺人貪污更為可惡。

廣告 廣告

然而，苗博雅文中所指「開車撞死人」一例，因被指涉對象為立法院長韓國瑜，引發網友翻閱判決書質疑其言論過度簡化事實。

該起車禍發生於2004年，韓國瑜駕駛汽車行經雲林西螺一處閃紅燈路口，與一名無照且超速的重機騎士發生碰撞，導致重機後座乘客身亡。當時法院判決指出，雖重機騎士有超速與無照事實，但韓國瑜未依規定禮讓幹道車優先通行，仍具過失責任。

針對網友質疑其帶風向的批評，苗博雅進一步反擊，強調法院判決書已寫明成立過失致死罪。她指出在該起事故中，對於造成的死亡結果，雙方均負有肇事責任，因此構成法律上的過失致死。

此項言論不僅讓死刑存廢議題持續發酵，也讓政治人物過往的法律紀錄與社會大眾的評斷標準，成為當前網路攻防的焦點。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

民眾黨退黨+1！中市戰將宣布退黨：當人民的代表

閃辭後爆輕生！前台南消防局長李明峯收賄 遭羈押禁見

新竹前縣長陳進興辭世 家屬悲慟證實：已火化

