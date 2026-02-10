為冬奧錯過交作業！花滑女將寫信求情網笑翻

▲還是大學生的加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas）正在參加米蘭冬奧，並為此向教授請求遲交作業。資料照。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2026年米蘭冬奧各項賽事正在如火如荼地進行中，加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas）因為一項特殊的理由爆紅，正在讀大學的她，平常兼顧課業與滑冰相當辛苦，為了參加冬奧賽事還錯過了繳交作業的期限，她寫信給教授懇求延期，教授爽快要她別擔心，並回覆了一張正在看她比賽直播的照片，師生倆的趣味互動讓網友笑翻。

綜合外媒報導，22歲的史基扎絲目前就讀於麥克馬斯特大學（McMaster University），她在個人IG上分享了與社會學教授的互動，史基扎絲先是寄了一封電子信件給教授，請求延長作業繳交期限，因為她正在參加米蘭冬奧，她還在信中附上了新聞報導連結，證明自己確實有參賽。

廣告 廣告

之後史基扎絲又分享了教授的回覆，教授不僅答應延交作業的請求，還要史基扎絲專心在賽事就好，更附上一張正在看她滑冰比賽直播的照片，讓史基扎絲寫下「謝謝教授的支持」，並附上一個哭泣的表情符號，也不知是感動的淚水，還是得知教授在千里之外緊盯她表現，流下壓力山大的淚水。

▲史基扎絲與教授的互動讓網友笑翻。（合成圖／翻攝自Madeline Schizas的IG）

史基扎絲今年是第二次參加冬季奧運，她於2022年北京冬奧首次亮相，並在女子單人花式滑冰項目拿到第18名。身為學生運動員，麥克馬斯特大學之前也有特別替她製作影片，向外界介紹學生運動員平常如何平衡學業和訓練，當時史基扎絲在影片中說自己的大學生活過得很開心，並稱許多教授都非常支持她的滑冰運動生涯。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為了飛更遠？冬奧跳台滑雪爆「陰莖門」 傳選手下體打玻尿酸作弊

史上最高！米蘭冬奧金牌價值飆破7萬元 將頒上千枚得主賺翻

AI賺錢不擇手段？Claude新模型販賣機實驗暴走 說謊、抬價樣樣來