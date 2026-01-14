為初選賣三分地仍不敵蔡易餘 黃榮利坦然接受：繼續為嘉義打拚

民進黨嘉義縣長民調初選結果出爐，議員黃榮利坦然接受敗選結果，並對一路支持他的團隊夥伴與支持者表達感謝。黃榮利透露，為了投入這次初選，他賣掉3分多的土地作為參選經費，雖然無法在初選中出線，但他強調未來仍會繼續為嘉義這塊土地打拚。

黃榮利在嘉義縣長初選敗給蔡易餘。（資料圖／黃榮利競選團隊）

黃榮利表示，這是一場眾所皆知的艱困選戰，夥伴們明知困難仍選擇並肩同行，這份情誼與信任讓他銘記在心。他也感謝嘉義縣鄉親的支持，讓他有勇氣打這場選戰。黃榮利強調，未來他對服務嘉義鄉親的心意、深愛嘉義的感情絕對不會改變，會一心一意為嘉義縣付出。

蔡易餘以68%支持度贏下嘉義縣長初選。（資料圖／蔡易餘提供）

針對外界可能的質疑，黃榮利指出，可能很多人質疑他這次選舉花這麼多錢，但他又這麼清廉。他透露自己賣了3分多的土地投入初選，就是為了初心跟決心，雖然自己少一點擁有，但這是一種決心，希望讓嘉義鄉親多一些社會福利。黃榮利表示，初選結果或許未盡如人意，但一路走來的初心並不會因此折損，參與這場初選是出於對理想的堅持與對嘉義的深厚情感。

對於對手蔡易餘要他放下對前立委陳明文的成見，黃榮利回應，對方一直想消滅黃家，他豈能只有挨打的份？他要求「明文規定」先放下消滅黃家的念頭。

