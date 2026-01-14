為初選賣三分地仍不敵蔡易餘 黃榮利坦然接受：繼續為嘉義打拚
民進黨嘉義縣長民調初選結果出爐，議員黃榮利坦然接受敗選結果，並對一路支持他的團隊夥伴與支持者表達感謝。黃榮利透露，為了投入這次初選，他賣掉3分多的土地作為參選經費，雖然無法在初選中出線，但他強調未來仍會繼續為嘉義這塊土地打拚。
黃榮利表示，這是一場眾所皆知的艱困選戰，夥伴們明知困難仍選擇並肩同行，這份情誼與信任讓他銘記在心。他也感謝嘉義縣鄉親的支持，讓他有勇氣打這場選戰。黃榮利強調，未來他對服務嘉義鄉親的心意、深愛嘉義的感情絕對不會改變，會一心一意為嘉義縣付出。
針對外界可能的質疑，黃榮利指出，可能很多人質疑他這次選舉花這麼多錢，但他又這麼清廉。他透露自己賣了3分多的土地投入初選，就是為了初心跟決心，雖然自己少一點擁有，但這是一種決心，希望讓嘉義鄉親多一些社會福利。黃榮利表示，初選結果或許未盡如人意，但一路走來的初心並不會因此折損，參與這場初選是出於對理想的堅持與對嘉義的深厚情感。
對於對手蔡易餘要他放下對前立委陳明文的成見，黃榮利回應，對方一直想消滅黃家，他豈能只有挨打的份？他要求「明文規定」先放下消滅黃家的念頭。
延伸閱讀
高雄市長選情變了？柯志恩「霸氣一句話」曝玄機
二度南下力挺陳亭妃 王世堅喊話：盼鄉親還她一個公道
沈政男預測台南初選「她」出線 直言政治不能靠直覺
其他人也在看
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 81
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 65
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 128
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 48
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 25
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜
國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。民進黨高雄市長初選預計明天揭曉，不論西瓜或蓮霧皆已今非昔比，藍綠港都之役將進入正規軍大戰，如果初選是「刀刀見骨」，大選必是「刀刀斷骨」，柯志恩必須先練好「金鐘罩鐵布衫」。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
高雄初選邱議瑩合體黃捷、吳沛憶車掃衝刺 許智傑盼守住這一通電話
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導 民進黨今（12）日晚上將舉行高雄市長初選民調，高雄市長參選人、立委邱議瑩表示，下午的最後一個行程，將與年輕世代立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，並公布車掃路線圖，將從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。 邱議瑩指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
高雄打頭陣！今晚率先民調 邱議瑩懇託支持：可能一晚就做完了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導備戰九合一大選，民進黨縣市首長將初選的台南市、高雄市與嘉義縣，今（12）日開始民調，高雄今晚率先登場。對此，高雄市長擬參選人邱議瑩回應，有可能一個晚上就會做完了，因此拜託所有支持她的好朋友，務必要在家裡顧電話、接電話。民視 ・ 1 天前 ・ 8
柯志恩一搏的機會來了？他看賴瑞隆「小小贏」邱議瑩：高雄初選後感覺有戲
2026年縣市長大選倒數不到1年，民進黨內初選尤以南台灣競爭最為激烈，高雄市長初選結果今（13）日上午出爐，民進黨立委賴瑞隆以些微差距贏過立委邱議瑩，在4名綠委中居冠，料將代表民進黨對決國民黨參選人柯志恩。對此，媒體人羅旺哲今在臉書引述相關報導指出，感覺還是很有戲，「柯志恩的機會來了！？」而媒體人黃揚明則笑稱，賴瑞隆勝出，「泰勒絲（Taylor Swift ......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
神預言！賴瑞隆初選勝出 鐵嘴名醫揭民調真相：根本是搏杯
民進黨2026年高雄市長初選民調今（13）日結果揭曉，由立委賴瑞隆勝出。醫師沈政男已先預言會由賴瑞隆勝出。醫師沈政男再度發文表示，他認為本次民調結果與抽樣誤差及政黨支持度比例有關，同時點出未來選戰的關鍵變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"
政治中心／綜合報導 九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！記者vs.台北副市長李四川：「副市長，請問會參加新北市的(市長)人選會議嗎？謝謝。」聽到選舉題，李四川揮手致意、僅回答謝謝，接著快步離去。因為傳出國民黨新北市長人選，黨內已經有了共識。藍營新北市黨部，1月2號舉行首場甄選小組會議，截至12號，僅李四川、新北副市長劉和然表態參選，內部採取不辦初選，走協調會的方式，等待雙北議會會期結束後，預計農曆年前，最晚2/14協調出人選，再送交中常會核定徵召。國民黨新北市長參選人，由李四川、劉和然走協調會溝通。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「就我所知道，目前為止都還算是非常順暢，也非常的順利，因此渴望能夠透過內部的協調，來產生(新北市長)人選，如果說一切都很順利的話，我們自然能夠在農曆年前，就能夠完成提名的作業。」只是人選還沒出爐，日前藍營新北市議員陳偉杰，公布2026馬年春聯設計，其中一句寫下"勢若駿馬奔平川"，這寓意也被外界解讀，難道是公開表態支持李四川？陳偉杰秀"一馬平川"春聯，外界聯想支持李四川參選。（圖／民視新聞）新北市議員(國)陳偉杰：「"一馬平川"單純就是，偉杰今年剛好是馬年，又本身屬馬，這樣的一個詞句，請大家不要過度的聯想，當然我們還是要趕快產出，我們國民黨新北市的候選人，才是最佳的一個事情。」新北市議員(民)卓冠廷：「國民黨一定會提自己的人，是不是李四川，我們還要等著看，包含侯友宜市長跟劉和然副市長，他們的反應，但是對於國民黨而言，一定會產出自己的候選人這件事情，看起來是鐵錚錚的事實。」喊話不用過度聯想，但內心仍渴望藍營母雞趕快敲定，畢竟九合一大選在即，各陣營已經摩拳擦掌。原文出處：傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐" 更多民視新聞報導賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選Cheap遭雷虎提告喊冤：沒講什麼！他曝驚人罰則：好好找律師吧民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛妻陪同車掃！綠高雄初選今夜決戰 許智傑主打「全民市長」
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民進黨高雄市長初選將於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，倘若有效樣本數達標，明（13）日最終結果就會正式出爐。對此，市長擬參選人許智傑下午特地邀請太太周桂香陪同他在鼓山區進行最後的車掃衝刺，他受訪時強調，最具有基層實力、最沒爭議、最沒派系包袱的人擔任高雄市長，才能當真正的全民市長。許智傑透露，他的朋友昨晚傳來「派系出渾身解術，無人可掌握全部， 真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」這首籤詩；他不諱言，可以看到派系的力量真的也蠻強大的，沒有人可以掌握全部，選民要選的就是政治、參選人的本質，意即真誠有基層實力而且沒有爭議，這樣的人在選情緊繃的大選中，才能贏得勝利。許智傑進一步指出，今天的車掃行程特地請來太太陪同，他是最真誠、最好相處的參選人，而且專業、勤快、正派、熱心、有能力，這都符合冥冥之中的定數，因此最具有基層實力、最沒爭議、最沒派系包袱的人擔任高雄市長，才能當真正的全民市長。根據民進黨中央規定，本次初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查；結果將於明（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果，其餘3名參選人為林岱樺、賴瑞隆與邱議瑩。原文出處：快新聞／愛妻陪同車掃！綠高雄初選今夜決戰 許智傑主打「全民市長」 更多民視新聞報導高雄率先電話民調 賴瑞隆懇託支持：今天當選明天馬上可上工我不是詐團！林岱樺拚初選出線 致電市民推「長者健康錶」政見高雄打頭陣！今晚率先民調 邱議瑩懇託支持：可能一晚就做完了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 6 小時前 ・ 6
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 200
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 14
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27