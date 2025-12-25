為剴剴案現身！郁方淚崩「點名惡保母姊妹」開轟：投胎下地獄吧

記者蔡維歆／台北報導

兒福聯盟因將1歲男童「剴剴」轉介給保母劉彩萱及劉若琳姊妹照顧，導致剴剴遭受嚴重凌虐並最終死亡。檢方調查發現，兒福社工陳尚潔有10項重大過失，已依過失致死及偽造文書等罪嫌起訴。藝人郁方於本案二審當日現身高等法院，公開表達對剴剴的聲援與對被告的強烈譴責，這起案件引發社會強烈關注兒童保護與社工監督問題。

剴剴案件引發社會強烈關注兒童保護與社工監督問題。（圖／翻攝自臉書）

高院續行審理與辯論，案件焦點再度回到剴剴所承受的虐待與制度責任，郁方則激動表示這不只是一個個案，而是攸關社會是否能邁向「沒有陰暗角落、沒有受虐兒」的重要判決，盼司法給剴剴一個公道。郁方直言，若要讓社會真正進步，公益必須有人站出來推動，「一定要有人做社會才會進步，我們必須要革命，我們台灣社會一定要成為一個沒有受虐兒的社會。」

郁方哭到燒聲表示：「不是善良的人就應該被欺負，剴剴在天之靈，雖然已經來不及了，我們真的很希望可以抱抱他。你們如果看過他的遭遇，沒有一個人承擔得了。我祝福劉彩萱、劉若琳、陳尚潔，你們接下來的日子都過上剴剴一樣的生活，你們下輩子投胎都遇到劉彩萱、劉若琳、陳尚潔這樣的人照顧你們，下地獄吧！」此番言論引發現場民眾共鳴，也再度將兒童保護議題推上輿論高峰。

