為創新板增溫 證交所攜手文總推創新辦桌

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board）與文化總會攜手推出全新影像企劃「創新辦桌」，以台灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過影像紀錄文化與新創產業從業者，如何以嶄新的方式說出台灣的故事，並同時創造商業價值。

證交所董事長林修銘說明，創新板自2021年7月推出至今，是政府推動AI新10大建設中「亞洲創新籌資平台」願景的重要核心，期盼透過創新板孕育更多元的新創力量，形塑「護國神山群」。

林修銘表示，所謂的「創新」不僅是企業或是資金等物質上的概念，更是一顆存在於每個人心中的改變種子。

證交所表示，「創新辦桌」首集聚焦台灣最具代表性的當代馬戲團FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以質樸而深刻的聲線，引領觀眾走進這些時代開拓者的心路歷程。

林修銘指出，「創新辦桌」把新創觀念播種到台灣每一個角落，有別於過去由資本市場，科技的角度，此次是從文化切入，讓台灣新創在每一個角落生根。

他預期，2026年最少有15家至20家新創公司掛牌上市，包括AI、半導體分進，還有國防、環保多家公司，著眼未來創新性；這也代表台灣產業新希望，讓這些產業在資本市場資助下能夠再茁壯。

對於放寬創新板投資門檻是否增加投資人風險，林修銘解釋，台灣資本市場基本面好，不論台股指數也好、流量也好，都創滿大規模，有很大的國際資金進來。台灣資本市場較過去成熟非常多，可看到一些表現很好的公司，流動性、交易量與市值同樣收到一些回饋。

他說，對台灣證券交易所而言，有一個很重要使命，就是要讓投資人了解風險，特別對於一些新興產業，投資人未必那麼清楚，證交所也會透過社交網路做好產業教育，證交所平台推廣投資人教育是非常重要的一環。

林修銘強調，對台灣產業在國際的表現深具信心，從外資在台灣資本市場的投入，證明台灣產業表現獲國內、外投資人認同，未來台灣這些創新板的公司都將是嶄露頭角的公司、產業。

證交所說明，「創新辦桌」名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業的隱喻。每一集影片皆以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享其冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向，讓觀眾在貼近日常的敘事中，理解創新板的核心價值，不只是科技的更迭，更是一種「願意且有能力改變」的精神。

證交所表示，首集主角FOCASA成立於2011年，其成員來自各個表演領域，是台灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節。影片內容中揭露他們從無到有的努力過程，以及「傳統馬戲」和「當代馬戲」的差異。

FOCASA團長林智偉表示，劇團成立15年以來，團隊以Made in Taiwan為核心，不只與知名插畫家吉米、雲門舞集創辦人林懷民等藝術巨擘創作出獨一無二的作品，更曾與前總統蔡英文一同出訪邦交國進行文化外交。（編輯：張均懋）1150128