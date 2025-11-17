為加強兒童照護 賴清德宣布成立兒童及家庭署

總統賴清德昨（16）日出席台大醫院所舉辦的健康台灣深耕論壇，宣布將成立兒童及家庭署，希望加強兒童照護，並針對明（2026）年春節可能出現的急診壅塞問題，表示政府將在春節連假期間，對住院診察費、護理費和藥品調劑費，全面加成100%。

賴清德出席台大醫院所舉辦的「健康台灣深耕論壇」，一進場就和醫界大老逐一握手致意。

賴清德指出，政府為了守護全民健康的承諾，今（2025）年的健保總額為9286億元，較去年增加531億元，成長幅度是歷年最高，另外為了回應醫界多年來的訴求，也宣布將成立兒童及家庭署，向中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基致敬。

賴清德表示，「在心理健康部分政府補助約1億3千萬元，推動布建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫，未來衛福部將成立兒童及家庭署，就有一個兒童的專責單位來照顧兒童。」

為了挹注兒童醫療照護量能，明年起健保署匡列249億元健保總額，照護0到6歲兒童。

賴清德進一步表示，健保從去（2024）年到今年共挹注8.57億元，調整兒童或兒科專科醫師的健保支付，並透過留任獎勵機制，鼓勵醫師持續投入兒科領域，而談到農曆春節連假，他也提醒，連假期間急診壅塞問題可能再度浮現。

賴清德並指出，「醫院的住院診察費、護理費以及調劑費，春節期間9天我們都給他加成，加成百分之百，急診服務同樣適用，那門診的部分將依開診時段來分列。」

因應少子化浪潮和兒童福利，將成立專責單位，衛福部長石崇良也希望藉此時機，長照業務、公共衛生業務都能有一個專門的單位，目前的規劃是讓國民健康署推動公共衛生，預計在年底前會向行政院提出組織法修法草案，希望在明年立法院的第一會期可以通過。