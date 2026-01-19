為動物把屎把尿忙照護 王柏傑：需要耐心和同理心

王柏傑、邵雨薇主演的職人愛情劇《動物園》於今日正式宣布將於2月20日在Disney+ 登場。（Disney+）

由王柏傑、邵雨薇主演的職人愛情劇《動物園》於今日正式宣布將於2月20日在Disney+ 登場，這部歷時四年籌備、橫跨台美兩地取景的職人愛情喜劇，兩人因應劇情餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛等，王柏傑有感而發說；「擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心！」

《動物園》劇情講述廣告公司群創意總監朱欣葵（邵雨薇 飾）在職涯遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。面對截然不同的工作環境，她不僅要學習如何與動物相處，還得應對資深保育員（王柏傑 飾）的嚴格要求與挑戰。兩人從初見的針鋒相對，在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。

邵雨薇在《動物園》中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育。（Disney+）

為真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群皆在開拍前於壽山動物園接受至少三週的密集訓練。談到這次的演出經驗，邵雨薇分享：「這是我第一次演保育員，朱欣葵在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」王柏傑則分享:「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心，很開心能透過Disney+與大家分享這段特別的職場愛情故事。」

王柏傑在《動物園》中飾演資深保育員。（Disney+）

《動物園》製作規格比照電影，歷經六個月拍攝期，不僅在高雄壽山動物園深入取景，更遠赴美國紐約拍攝關鍵場景。劇組足跡遍及紐約中央公園、時代廣場、第五大道等著名地標，在零下一度的刺骨寒風中完成多場情感戲。拍攝期間恰逢櫻花季，花瓣如雪紛飛的浪漫場景意外成為劇中最美的畫面之一。

《動物園》在正式上線前已累積超高人氣與口碑。第一、二集於高雄電影節試映當週，即獲得「觀眾票選第一名」的亮眼成績，觀眾一致讚賞本劇兼具娛樂性與深度的動人敘事，證明台劇在職人題材上的創新突破，一同演出的還有庹宗華、李淳、蔡亘晏、柯淑勤等人。《動物園》將於2月20日於Disney+ 正式上線。

