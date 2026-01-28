為勞工奔走、為家鄉留清泉前蘇澳鎮長李坤山辭世孫女深情長文追思

前蘇澳澳鎮長李坤山（右）與現任鎮長李明哲父子情深。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

前蘇澳鎮長李坤山日前安詳辭世，享壽八十七歲。消息傳出後，地方各界深感不捨。其孫女於二十八日發表一篇長文追思，細數阿公從清寒童年走到公共服務前線的一生，字裡行間滿是敬愛與感念，也讓外界重新看見這位老鎮長樸實、正直的一生。

孫女在文中回憶，李坤山三歲喪父，幼時由母親獨力撫養兄妹三人，靠替人洗衣維生。因家境困頓，直到十一歲才得以入學，卻格外珍惜得來不易的學習機會。求學期間，他在寒暑假與兄長走街串巷賣冰棒、糖果貼補家用，也在艱困環境中培養出不向命運低頭的堅毅性格。

廣告 廣告

退伍後，李坤山進入東南?業擔任油漆技術工，親身看見勞工面對不公平對待時的無助，讓他萌生「想替更多人說話」的念頭。他選擇重拾書本，就讀蘇澳國中夜間部補足學業，從勞工運動的第一線走向公共體制，先後擔任四屆宜蘭縣議員、兩屆蘇澳鎮長，始終與漁民、勞工站在一起。

孫女提到，阿公在鎮長任內全心投入蘇澳冷泉再造，盼為家鄉留下一份珍貴的公共資產，也常叮囑家人「受人點滴，泉湧以報」，將感恩與回饋視為一生信念。孫女在文末寫道，阿公在蘇澳土地上留下清澈而永恆的足跡，這份精神，也將持續被家人與鄉親記得、傳承。