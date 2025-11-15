為勞工舉辦的生活花藝課程登場

記者張淑娟／麻豆報導

台南市勞工局曾文園區十五日開辦生活花藝課程，學員們親手創作美學生活新體驗，同時也沈浸在美麗繽紛的花藝中。勞工局長王鑫基表示，為充實勞工生活內涵與美學素養，特別在麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟授課，帶領學員走進花藝世界。

十五日的花藝課程，蔡玉娟以淺顯易懂的方式，介紹植物基本知識與花藝美學的核心概念，讓學員運用簡單素材，親手創作出獨具風格的花藝作品，並將作品帶回家與親友分享，如此一來，不僅增添生活情趣，也提升藝術涵養與審美品味。蔡玉娟表示，自己是中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室專業講師，所以長年致力於花藝推廣與教學。她也指出，隨著社會與經濟發展日益成熟，民眾對美感生活的需求也逐漸提升，學習花藝不僅能紓解生活壓力、增添日常樂趣，亦能促進同好交流，課後還可將自己親手完成的作品妝點居家環境，讓自己心情愉悅，也能與家人共享美好。

勞工局王鑫基歡迎大家踴躍參與生活花藝學習課程。（記者張淑娟攝）

王鑫基表示，南門勞工育樂中心持續開辦多元化的勞工學苑課程，其中與藝文、美學相關的課程深受勞工朋友喜愛，其中「生活花藝」為一系列的課程，除十五日的課程外，十二月廿日也安排有課程，未來勞工局也將持續規劃更豐富多元的課程，邀請勞工踴躍參加，共同營造充滿美好學習的幸福城市。