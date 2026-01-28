為化解總預算軍購僵局 賴清德稱「願赴立院國情報告」

115年度中央政府總預算案及國防特別預算在立法院持續卡關，總統賴清德27日接受媒體專訪時表態，針對外界關注是否願意赴立法院進行溝通，他強調，依據憲法及憲法法庭裁判，只要符合憲政程序且不違憲，「我很樂意去」，並指出立法院本就可邀請總統進行國情報告。

賴清德總統。（資料照／總統府）

強調合憲前提 不限特定議題

賴清德在接受媒體專訪時指出，根據憲法規定，總統可徵詢立法院同意後，主動赴立法院進行國情報告，立法院亦可決議邀請總統前往。他明確表示：「本來就可以邀請我，並不是特別針對某一個預算，或是某一件事情。」

賴清德進一步說明，鑑於近期的憲法法庭裁判，一切必須符合憲政程序。他重申：「只要不違憲，我很樂意去，但不是限定在哪一個議題上面。」他認為國情報告是總統對國會與人民的說明，不應被視為針對單一項目的質詢或談判。

籲在野黨「不看僧面看佛面」 勿將預算當籌碼

對於總預算案遲遲無法進入實質審查，賴清德語重心長地向在野黨喊話。他強調，國會的職責就是監督與審查預算，「審預算是責任，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須要配合。」

賴清德坦言，預算卡關最後受影響的一定是全國人民，且預算會期完全不審查預算，是我國憲政史上首見。他引用俗諺希望在野黨「不看僧面看佛面」，即便政黨競爭難免，但彼此同屬一個國家，應共同向人民負責。「如果不滿意，你可以刪，也可以提修正動議……但不能都不審查。」

國防預算攸關印太穩定 駁斥「美國施壓論」

針對國防特別預算已遭擋9次，賴清德也提出國際視角解釋。他指出，印太地區的和平穩定需要區域國家共同承擔，不僅是美國的要求。他舉例，日本國防預算已達GDP的2%，高達1.8至1.9兆台幣，而台灣僅是1.25兆分8年編列；此外，韓國、澳洲、菲律賓等國預算皆在增加。

賴清德強調，共同承擔區域防禦責任對台灣、區域乃至全世界都有利，台灣不能置身事外。面對外界質疑在野黨阻擋預算背後是否有中國因素，賴清德表示「希望背後沒有這個事情」，但也相信人民的眼睛是雪亮的，期盼在野黨在新的一年能重新思考，讓預算付委審查。

