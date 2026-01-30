為北宜高開槓！張景森搬「他」打臉陳世凱：快追蹤我臉書

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱29日在立法院表示，數據提出均有所依據。（陳君瑋攝）

前行政院政委張景森反對高鐵延伸宜蘭，交通部長陳世凱質疑張反對的依據有誤，且交通部有專業討論和評估，政府不會亂花錢。張景森則是在臉書發文，說明經費、區域距離的依據，並稱自己不怪陳世凱誤會他，期待陳趕快追蹤他的臉書，成為他第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日張景森質疑此案是「史詩級錯誤」，北宜間僅4、50公里，不適合長途運具，砸4000億元興建卻難以獲得預期效益。交通部長陳世凱29日在立法院表示，張景森所提出的數據有誤，像是工程經費是3500多億元，不是4000億元，而全長是60公里，也非張景森所稱的40公里，他強調交通是很專業的討論跟評估，政府不會亂花錢。

對此，張景森29日晚間在臉書發文回應，針對4000億元，他很明確引用高鐵官方推估的3521億元，而未來可能上漲到4000億經費，是依照工程會主委、行政院政委陳金德對外發表的數字，數字直接來源是陳金德，間接來源應該是交通部，不是他的推估。

「交通部長說我錯了，你們要怎麼面對陳政委？」他直言，交通部現在故意把4000億淡化成3500億，會改變北宜高鐵是天文數字的事實嗎？

針對公里數部分，張景森指出，所謂「4、50公里」指的是台北到宜蘭的區域距離，而非北宜高鐵工程長度，就算區域距離改成60公里，他的論點依舊成立，60公里的距離根本就不應該採用高鐵系統。他一再強調原來規劃的直線鐵路只有36公里，就是用來批評現有路線捨直取彎，白白多了1、20公里，是個很爛的方案。

他表示，他的數字並沒有錯誤。比較嚴重的是陳世凱畫錯重點，似乎還未了解他到底在吵什麼。由於陳世凱曾說明沒看過他的臉書，張景森調侃，資料想必是下屬提供的，「我期待部長趕快加入追蹤，成為我第5000名臉友，你就不會再被別人隨便呼攏了！」他也大方表示，只要陳世凱邀請，他樂意提供專業意見。

