為北捷案默哀！賴清德向在野黨喊話這1事

[NOWnews今日新聞] 台北捷運日前發生隨機傷人事件，釀成包含嫌犯在內4人死亡。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（24）日再次向罹難民眾與其家屬表達哀悼與慰問，盼傷者早日康復；賴也向在野黨喊話，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德在會中表示，上週五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國，在此，他要再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常；同時，也要向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

賴清德表示，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全，而他先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。

賴清德強調，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德提到，昨天他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，達成三點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德指出，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。

賴清德說，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動。

賴清德要再次呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位，也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。

