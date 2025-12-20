為北捷無辜往生同胞殤 林岱樺暫停兩天競選活動

針對台北捷運孤狼式攻擊事件，林岱樺除對無辜傷亡的同胞與家屬致上最深的哀悼與慰問，也決定暫停兩天競選活動。 圖：林岱樺辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對台北捷運昨晚發生的孤狼式攻擊事件，高雄市長參選人、立委林岱樺深感痛心，除對無辜傷亡的同胞與家屬致上最深的哀悼與慰問，也決定今(20)日及明天暫停競選活動，祈願市民平安，並要求中央與地方政府合作，還給國人一個安心的公共空間，「安全是政府最基本的承諾」。

林岱樺表示，此類隨機暴力事件不僅威脅市民安全，更衝擊社會的心理安定，她在第一時間，立刻針對城市安全防衛機制，提出相關對策，此時此刻社會需要的是安靜、陪伴與安全感，避免喧鬧的政治活動，因此她決定20、21日兩天暫停競選活動，與國人共同慰撫傷者、哀悼不幸往生同胞，並沉澱思考社會安全機制的彌補；政治活動暫停，關懷不能停，岱樺祈願每一位城市的主人，都能安全、安心生活。

林岱樺主張，面對「孤狼式」犯罪，政府應強化以下三點城市安全防衛機制：1. 導入智慧AI監控：推動交通部與縣市政府合作，在大眾運輸系統全面建置AI影像辨識，針對異常行為(如持械、推擠)即時預警，落實「偵測在先、應變在後」；2. 升級第一線維安：全面盤點捷運保全之防暴裝備，並要求定期舉行跨局處應變演練，確保第一線人員具備精準處置能力，將傷害降至最低；3. 修補社會安全網：整合衛福部與地方政府情資，針對社會邊緣、具暴力傾向個案加強預警與心理輔導，從根源阻斷極端行為的產生。

