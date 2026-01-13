為北捷英雄余家昶設永久紀念牌 北市副市長林奕華出席揭示儀式

【緯來新聞網】為感念余家昶先生於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神，臺北捷運公司在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念，1月13日由臺北市副市長林奕華及臺北捷運公司董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余先生永垂不朽的精神。

臺北捷運公司在捷運臺北車站通道牆面，為余家昶設置永久紀念牌。（圖／臺北捷運提供）

臺北捷運公司呼籲，由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，提醒現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

紀念牌全文：

余家昶先生見義勇為殉難紀念

余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。

