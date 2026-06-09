為北榮桃分院注入健康照護量能 國際獅子會300B3區暖贈醫療巡迴車

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為強化居家醫療與偏鄉健康照護服務，國際獅子會300B3區於今(9)日捐贈台北榮民總醫院桃園分院「居家智慧型全能醫療巡迴車及相關設備」，協助醫療團隊深入社區與偏遠地區，提供更即時、便利且完善之醫療服務，展現民間公益團體關懷社會、回饋地方之精神。

此次受贈之居家智慧型全能醫療巡迴車，未來將應用於居家醫療、社區健康促進等工作。圖：北榮桃分院提供

捐贈儀式於台北榮民總醫院桃園分院醫療大樓一樓大廳舉行，由國際獅子會300B3區總監徐聰明、第五憲章區領導人MD300B第二副議長周矢綾及捐贈醫護專車委員會主席林瑞興等獅友代表出席捐贈。院方由院長彭家勛率院內主管及醫療團隊出席，代表院方接受此次捐贈，並對國際獅子會長期投入公益與醫療關懷表達誠摯感謝。

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彭家勛表示，隨著高齡化社會來臨，居家醫療需求持續增加，許多長者及行動不便患者最需要的，不只是醫療技術，更是醫療服務能主動走進家庭與社區。感謝國際獅子會捐贈醫療巡迴車及相關設備，這將使醫療團隊具備更完善的行動醫療能量，未來能深入更多社區與偏鄉，提供更即時且完整的健康照護服務，落實醫療平權與在地老化理念。

國際獅子會300B3區總監徐聰明表示，獅子會秉持「我們服務」精神，長期投入社會公益與弱勢關懷，希望透過此次捐贈，協助醫療資源延伸至更多需要照護的角落，讓長者及行動不便民眾在熟悉環境中，也能獲得持續且專業的醫療服務。

院方表示，此次受贈之居家智慧型全能醫療巡迴車，未來將應用於居家醫療、社區健康促進、偏鄉巡迴服務及高齡照護等工作，提升醫療團隊機動服務能力與照護品質，縮短城鄉醫療資源差距，嘉惠更多民眾。

儀式最後，由雙方進行捐贈與感謝狀致贈，隨後移師行政大樓前與巡迴醫療車合影留念，象徵愛心資源正式投入醫療服務行列，共同為社區健康與偏鄉照護注入新能量，攜手打造更完善且有溫度的照護網絡。

強化偏鄉居家照護 國際獅子會300B3區捐北榮桃園分院醫療巡迴車

獅子會300B3區大手筆捐贈 助北榮桃園分院醫療服務深入社區

高齡社會居家醫療需求增 國際獅子會捐北榮桃分院巡迴車送暖

彭家勛代表受贈致謝 國際獅子會智慧醫療巡迴車今駛入北榮桃分院

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