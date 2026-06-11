為千年魔法使芙莉蓮注入新生命 配音員掀起台語復興風潮【劇夠】
＊本文轉載自劇夠
近年來，以台語配音的日本動畫蔚為風潮，每每推出便引爆話題，從《SPY×FAMILY間諜家家酒》中安妮亞可愛的童言童語，到《派對咖孔明》裡毫無違和的台味饒舌，大眾的反應從最初的「難以想像」轉為「驚豔不已」，紛紛敲碗希望推出更多台語配音的動畫，《葬送的芙莉蓮》便是呼聲最高的作品之一，為片中角色配音、使其活出新生命的配音員們，正是這股台語復興的功臣之一。
怎麼替千年魔法使配音？傅暐霖、詹雅菁：在平淡語調中詮釋權威與喜怒哀樂
從事十五年配音工作的傅暐霖，這次在《葬送的芙莉蓮》中擔任主角「芙莉蓮」的台語配音。從小就在台語溝通環境中成長的她坦言，在近五年開始接觸台語配音工作後，才發現「生活」與「專業」間的巨大鴻溝，「其實跟家人在對話的過程中，他們並不會去刻意糾正我的語調或是發音，只要能順利理解對方說的內容、可以溝通就好了。但配音工作不能容許這樣的狀況發生，常常就會配到一半、跑出自己錯誤的說話方式，被老師糾正。」
在《葬送的芙莉蓮》中，主角芙莉蓮是一名活了千年的精靈，見過太多的生離死別，漫長的歲月磨損了她的情感，以至於她說話的聲音起伏相當平淡，這一點對於從業多年、早已習慣控制情緒起伏的傅暐霖來說，是一次全新的挑戰，也是她認為最有趣的地方，她強調，「起伏不大，這不代表她沒有喜怒哀樂，我就得用內斂、卻感受得出差異的方式來詮釋。」
詹雅菁為另一位千年精靈、同時也是芙莉蓮師祖的「賽莉耶」配音，她則是在如何詮釋角色外型與資歷有強烈反差的部分卡關，「賽莉耶是宛若『神』一般、相當有地位且德高望重的角色，但因為它的外型看起來很像孩子、很年輕，所以我想的是用比較可愛、偏高的聲調去詮釋，不過實際配音時跟導演討論過的結果，認為壓低嗓音、用比較有分量的方式去配音，才能體現她的權威感，因此做出調整。」
詹雅菁小時候也是跟著家中長輩說台語，後來更因為愛上楊麗花歌仔戲，台語便成為她生活中必不可缺的語言之一，即使台語配音對她來說並非難事，卻也有過一段適應期，「角色在說台語的同時，動畫上會有字幕對照，我們其實無法去做隨興發揮，必須照著配音稿的內容，做出精確、標準的配音。」但她樂觀認為，台語有著許多不同的「調」正是它最有趣之處，每次的詮釋都能有新的認識跟新的感受。
台語沒「魔物」翻成「妖怪」好嗎？離譜不直翻用「譀呱呱」
台語除了豐富的聲調系統需要探究外，用字遣詞也是相當深奧的一門學問。傅暐霖回憶，她曾在芙莉蓮與海塔的對話中，接觸到了意想不到的詞彙用法：「芙莉蓮有一次對海塔說『你怎麼會教她這麼離譜的事情』，一般我們可能會用『lī-phóo（離譜）』來說，但台語老師指導時，是讓我用『hàm-kuā-kuā（譀呱呱）』來說，所以在看台語版的過程中，可以學到很多不同的台語形容方式，是最有趣的地方。」
同時為弗蘭梅及尤蓓爾配音的林慕青，也曾為了配音稿中的字詞，跟台語老師進行討論。在《葬送的芙莉蓮》中，「魔物」是經常出現的用詞，原本配音稿是以「妖怪（iau-kuài）」稱之，但林慕青認為在這部作品中，「魔物」可以是生物，也可以是無生命的物體，範圍相當廣泛，而非一般人講到「妖怪」，就會直接聯想到生命體，定義較狹隘，因此改以「魔物（môo-bu̍t）」取代。
然而實際上，台語沒有「魔物（môo-bu̍t）」這樣的用法，林慕青不諱言：「我們就是硬翻過去！」並進一步補充：「其實『名詞』這個東西呢，把它放進劇情中讓它不停出現，觀眾就會漸漸接納它，所以不需要侷限只能用舊有的發音去詮釋，台語也是需要新創詞的語言。」
從配音工作到掌控全局，台語替角色打破邊界想像
林慕青在為角色配音之餘，也身兼配音員們的領班一職，要做的工作相當繁瑣，她談到，「進入配音工作前，我要先看完原著、掌握角色並且找到適合的配音員，還要租借錄音室、安排配音員與錄音師的時間。」不僅如此，由於配音的行程表經常不是順著劇情走，她得要向配音員說明該片段的前因後果，以及作品希望呈現的狀態，更要照顧配音員的身心狀況等，讓他們可以更快速的進入角色、完成配音。
她同時也分享了台語與華語配音之中，較不同且特別之處，「有時候我們進到錄音室正式配音時，也會根據狀況現場即時做更改，這都是有可能會發生的事情。」原來，《葬送的芙莉蓮》配音使用的文字稿，是請台語老師翻譯成台文稿，但因為台語的字節長度不一樣，沒處理好會讓影音不同步，影響觀看品質，加上文字也不一定看得出角色的性格、語氣，為此作出調整也是她的工作範疇之一。
雖然工作很多、很雜，但林慕青依然樂在其中，尤其是在接到難度很高的角色時更是如此。過去曾為《SPY×FAMILY間諜家家酒》的安妮亞做台語配音的她，認為像安妮亞這樣可愛活潑的小孩，或是女子高中生等這種一開始沒辦法想像用「台語」說話的角色，在她的詮釋下，能製造出很強烈的反差，這種打破想像邊界的瞬間，正是最吸引她的地方。
配音是靈魂的傳導，替語言找到繼續存在的方式
在日文中，「配音」一詞以漢字寫作「吹替」。從字面上看，它既是音軌的替換，更像是一種靈魂的傳導，彷彿配音員對著角色吹入一口深長的氣，將生命力注入虛擬的軀殼，使角色從平面變得鮮明、完整。
在動畫中的每一句台詞、每一個音節乃至於每一個字，對配音員來說都必須經過精雕細琢，不斷地重複再重複，鑽研出最適合的成果，才能放進畫面中一起呈現給觀眾。華語配音尚且如此要求，而擁有豐富聲調與多樣詞彙的台語，則將這份追求推向了更為極致的境地。
台語配音不只是一種挑戰，也是一種傳承。在訪問尾聲，林慕青談到，希望配音能成為語言持續前進的推力，同時讓過去受日治時代影響、許多使用日語發音的詞彙，能慢慢找回台語的發音，並期待台語能在更多的故事中，吹拂出屬於新時代的生命氣息。
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