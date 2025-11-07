為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

嫌犯陳男胸前衣物沾滿血跡，被警方帶回警局時神情低落，僅表示太衝動了。（圖／報系資料照）

新北市三重區6日下午發生一起人倫悲劇，一名60歲陳姓男子疑因1000萬元信託家產分配未列其名，與2位親姊妹爆發激烈爭執，情緒失控下竟持刀攻擊。61歲的大姊胸口中刀倒地，經送醫搶救仍不治；55歲的妹妹雙手與右大腿受傷，所幸意識清楚；上前勸阻的陳男妻子也被波及劃傷。警方獲報趕抵現場將陳男逮捕，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

這起事件發生於6日下午2時30分許，據了解，陳家姊妹當天前往三和路住處，與弟弟商討父母遺產分配問題，雙方一言不合爆發口角。陳男情緒激動，突然衝入廚房持刀返回，朝親姊姊胸口猛刺，妹妹見狀上前阻止也遭攻擊，陳妻試圖勸阻時亦被劃傷。

警消於2時39分接獲報案趕抵現場，發現屋內血跡斑斑，大姊倒臥客廳已無生命跡象，妹妹與陳妻則受傷送醫。大姊因刀傷深及臟器，於下午4時宣告不治。陳妻在醫院急診外情緒崩潰，坐地痛哭：「我到底該怎麼辦？」場面令人鼻酸。

警方調查指出，陳家為當地地主戶，早年因土地改建取得分配住宅，陳母與女兒分得樓上房產，陳男則住在旁邊公寓。近年房屋因屬海砂屋即將重建，財產分配問題成為導火線。鄰居透露，陳男平時個性內向、喜歡畫畫，未見暴力傾向，僅知家中長年對財產問題存有歧見。

警方表示，陳男行兇後呆立現場未逃離，經警員當場逮捕。初步排除外力介入，研判為家產爭議引發的突發衝突，詳細案發經過與動機仍待進一步釐清。這起原為家庭協商的談話，最終卻釀成難以挽回的親情悲劇。

