為升級安保 盧浮宮對非歐洲經濟區游客漲價

(德國之聲中文網）盧浮宮博物館一位發言人周五表示，從1月14日起，來自歐盟或歐洲經濟區（包括冰島、列支敦士登和挪威）以外國家的游客，需要支付32歐元（約合37美元）的門票。英國游客則需支付更高的票價。

根據盧浮宮官方數據，去年約有870萬人參觀了該博物館，其中69%為外國游客。

盧浮宮預計，門票上漲每年將帶來1500萬至2000萬歐元的額外收入。這筆錢將用於解決博物館安保方面的“結構性問題”。上周，盧浮宮博物館管理層表示，將在2026年底前安裝100個外部攝像頭，同時繼續推進一項為期六年的翻新工程。

今年10月份盧浮宮發生法國王室珠寶失竊案，價值約8800萬歐元的珍寶被盜。根據審計法院最近發布的一份報告，事件暴露了“安保系統不足”的問題。

據法國媒體報道，各工會以“平等享有”盧浮宮參觀權為理由，一致批評了對非歐洲游客門票價格上漲的決定。

美國游客受此次漲價的影響可能尤為顯著，因為他們是盧浮宮最大的外國游客群體。中國人是這裡的第三大外國游客群體。

據法國《世界報》報道，包括凡爾賽宮、巴黎歌劇院和香波堡在內的法國其他多處旅游景點也提高了對歐洲以外游客的門票價格。

（路透社）

