為升電裝拋磚引玉 以智慧科技守護彰化鄉親日常安全

▲彰化縣長王惠美於8日上午在縣長室致贈感謝狀，感謝為升電裝工業股份有限公司拋磚引玉，展現公私協力的良好典範，共同守護鄉親日常安全。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為感謝為升電裝工業股份有限公司、財團法人為升電裝教育基金會、為升電裝工業股份有限公司子公司為昇科科技股份有限公司分別捐贈本縣16處道路智慧標誌及10套AI智慧廁所安全系統。彰化縣長王惠美於8日上午在縣長室致贈感謝狀，感謝為升電裝工業股份有限公司拋磚引玉，展現公私協力的良好典範，共同守護鄉親日常安全。

▲財團法人為升電裝教育基金會捐贈彰化縣16處「非號誌路口智慧道路主動告警系統」。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，本次財團法人為升電裝教育基金會捐贈彰化縣16處「非號誌路口智慧道路主動告警系統」。運用毫米波雷達偵測技術，即時感應支線道來車動態，主動啟動LED警示燈與電子告示，提前向幹線道用路人發出警示訊息，有效延長反應時間，降低誤判與衝突發生機率。透過科技輔助用路人即時掌握路況，強化路口風險管理，打造更安全的行車環境。

▲為昇科科技股份有限公司捐贈彰化縣政府10套「AI智慧廁所安全系統」。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，另外，為昇科科技股份有限公司捐贈縣府10套「AI智慧廁所安全系統」，可在不設置攝影鏡頭、完全不涉及影像蒐集的前提下，使用毫米波雷達精準偵測使用者是否出現跌倒、長期滯留等異常狀況，兼顧安全防護與個人隱私。當系統即時偵測到異常情形時將主動通報警示，使人員能於第一時間前往協助，有效降低滑倒受傷或意外受困等風險，為使用者爭取寶貴救援時機。

彰化縣政府表示，將持續投入資源在相關政策規劃與執行，穩健推動智慧城市與公共安全建設。未來也將持續結合創新科技與民間資源，深化智慧治理與公共安全的實際應用，打造更安全友善的宜居城市，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。