為博流量竟玩命？俄網紅媽「真空收納10歲兒」畫面瘋傳 警方緊急介入調查

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

俄羅斯一名網紅母親為了拍片吸引流量，竟把10歲兒子塞進工業級真空收納袋內，還在鏡頭前以吸塵器抽氣。畫面曝光後引爆網路怒火，不僅網友痛批離譜，連當地警方與兒童保護機構都緊急介入調查。

俄羅斯一名網紅母親為了拍片吸引流量，竟把10歲兒子塞進工業級真空收納袋內，還在鏡頭前以吸塵器抽氣。（翻攝X @KRONIK Insights）

綜合外媒報導，36歲網紅安娜（Anna Saparina）在影片中要求兒子斯塔斯（Stas）先深吸一口氣，再將他裝進真空袋並開始抽氣。短短兩秒內，塑膠袋整個貼住孩子的臉，他驚恐呼喊「媽媽！」才被放出。而現場另一名男子（疑似為父親）並未阻止，僅冷淡催促一句：「好了，快出來。」

安娜在貼文中聲稱，兒子已「請病假到第三週」，一家人因無聊才想出這個點子。但許多網友毫不領情，痛批這已不是惡作劇，而是把孩子的安全當作「特技表演」，恐在幾秒內引發窒息甚至炸肺風險。

薩拉托夫地區警方表示，他們在例行網路巡查時發現該影片，已針對安娜涉及對未成年子女不當行為展開調查，並要求兒童保護機構同步介入。官方也強調，將對這名母親的行為進行完整的法律評估。消息傳出後，安娜已快速將影片從社群媒體撤下。

俄羅斯國家媒體對此事提出嚴厲批評，指責安娜為了拍攝所謂「有趣的片段」而進行這種「危險遊戲」。網路輿論也普遍認為，真空袋極可能在幾秒鐘內導致孩童炸肺、窒息身亡，強烈要求當局必須追究這對父母的法律責任。

