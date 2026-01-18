為去年美軍喪生復仇 CENTCOM空襲敘利亞擊斃蓋達分支頭目

2025年1月30日，1支美國軍用車隊行駛在敘利亞東北部哈塞克省的1條道路上。（美聯社）



美國中央司令部17日發布聲明，美軍於16日在敘利亞西北部發動精準空襲，擊斃一名與去年12月美軍遭襲事件直接相關的蓋達分支頭目。此舉是美軍對敘利亞境內恐怖威脅持續打擊行動的一部分，也彰顯美方追捕襲擊美軍人員行動的決心。

美國中央司令部（CENTCOM）17日發布新聞稿指出，被擊斃的恐怖份子為蓋達分支頭目賈西姆（Bilal Hasan al-Jasim），他與2025年12月13日對美軍發動伏擊的1名ISIS恐怖分子有直接關聯。

那次伏擊造成兩名美軍士兵和1名美國籍翻譯喪生。聲明表示，賈西姆是「老練的恐怖分子頭目」，曾策劃多起襲擊行動，對地區及美軍構成嚴重威脅。

中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）表示，擊斃賈西姆展現美軍對襲擊美國部隊的恐怖份子「追捕到底」的決心。他同時警告，任何「實施、策劃或煽動」針對美國公民與作戰人員的行動者，「沒有任何安全的藏身之處，我們將找到你們，並追究責任」。





CENTCOM還說，這次行動是對去年12月13日襲擊的直接回應。代號為「鷹眼打擊」的行動中，美軍及其夥伴部隊共投下逾200枚精準彈藥，打擊了超過100個ISIS基礎設施及武器存放地點。CENTCOM強調，這次空襲行動有效削弱了恐怖組織對美軍及地區安全的威脅。

另外，CENTCOM還指出，過去1年，美軍及合作部隊在敘利亞境內抓獲超過300名ISIS武裝分子，並擊斃20多人，持續清除對美國及盟友構成直接威脅的恐怖分子。

庫珀表示，美軍將持續監控敘利亞境內恐怖組織活動，確保在必要時能快速反應，以保護美國軍人與國際夥伴的安全。他強調：「我們不會給任何襲擊美國公民或部隊的人留有安全空間，追捕行動將持續到底。」

這次行動凸顯美軍在中東地區對恐怖組織的持續壓制策略，也展示了CENTCOM與盟軍聯合打擊恐怖威脅的能力與決心，進一步強化美國在地區安全的行動力。