為取得格陵蘭致信挪威總理 川普放話：沒得諾貝爾不再只顧和平

美國總統川普（Donald Trump）為了取得格陵蘭，威脅對八個北約盟國徵收關稅，歐盟則強調，希望優先跟美方溝通，但已準備好「貿易火箭炮」等反制措施，英國呼籲各界冷靜；此外美國公共電視記者19日揭露，川普致信給挪威總理，表示自己因為沒拿到諾貝爾和平獎，未來將不再有義務單純只考慮和平。

稱美取得格陵蘭完全控制權 川普：世界才能安全

川普為了格陵蘭跟歐洲盟友撕破臉，如今更把自己沒有拿到諾貝爾和平獎跟格陵蘭之爭做出連結，他在給挪威總理約納斯‧史托爾（Jonas Gahr Store）信件中提到，「鑒於挪威沒有頒發諾貝爾和平獎給我，儘管我阻止了8場以上戰爭，我不再感到有義務純粹地思考和平，除非美國完全控制格陵蘭，世界才可能安全」。

川普表示，將開始思考什麼對美國最有利且合理，並語氣強硬重申「丹麥無力防衛格陵蘭」。對此史托爾19日證實收到信件，重申獎項是由獨立委員會決定，跟政治無關。

籲川普對話 歐盟：也準備好「貿易火箭炮」反制

針對川普威脅對歐洲八國祭出10%懲罰性關稅，歐盟27國領導人將在22日召開緊急會議，歐盟貿易事務發言人吉爾表示，首要之務是對話而非升高情勢。儘管歐盟傾向與美方溝通，但也不排除祭出有「貿易火箭炮」稱號的「反脅迫工具」，一旦動用，美國企業恐怕將失去歐洲市場，丹麥外長強硬表示，國際法是不可跨越的底線，呼籲美國停止放話，好好坐下來談。

英呼籲美冷靜溝通 前副手彭斯批川普侵略性手段

美國歐盟貿易大戰一觸即發，英國首相施凱爾重申美國的行為「完全錯誤」，強調這個問題能夠也需要透過冷靜溝通解決，現階段不考慮以關稅手段回應，避免損害英國民眾利益。

川普對盟友揮舞關稅大刀，也引發美國政界不滿，共和黨內反對聲浪漸增，川普前副手彭斯（Michael Pence）表示，格陵蘭對美國國安的確至關重要，但應該用投資跟談判的手段來達成目標，對於利用令人質疑的憲法權力對北約盟友片面徵收關稅，藉此實現目標感到擔憂。

