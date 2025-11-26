為台中抱不平 議員陳成添痛批行政院搞黑箱欺負地方

盧秀燕籲中央應公布明確的試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明。





針對中央財劃法延宕、補助經費大砍，造成臺中市今年及明年財政紊亂，市議員陳成添於市政總質詢痛批中央訂的財劃法中央自己卻算不出來，根本是搞黑箱欺負地方政府。市長盧秀燕表示，過去《財劃法》以明確公式運作，數十年來無論政黨輪替，地方皆能精確計算財源，保障建設與服務。然而近年公式趨向模糊，分配不正義，呼籲行政院，應公布明確的試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明。

陳成添議員批中央黑箱財劃法

陳成添表示，立法院賴士葆委員詢問財政部長莊翠雲，能否提供各縣市依據行政院版本試算的結果，結果莊部長竟回答「算不出來」!中央提出的財劃法，中央訂的「指標」、「公式」、「權重」，中央自己卻算不出來，實在荒唐、大搞黑箱。

陳成添指出，臺中市一年上繳超過2,000億的國稅，分回來不到1,000億，臺中人努力工作繳稅給國家，回報卻是中央給的2頁A4說明，與算不出來的答覆；全國1兆2,000億的預算，中央只用2張紙就想潦草打發，一張紙價值6,000億，根本是欺負地方政府、欺負臺中市民!

市長盧秀燕指出，以台中為例，市民年繳約2500億至國庫成為中央預算，但分配回來，包含統籌分配款、計劃型補助款，及一般型補助款合計竟不足千億。對照高雄，僅前瞻計畫即獲1300億，台中卻僅200多億，一個計畫的差距就高達千億。這幾年調度資金，包括賣土地等各種收入，總共也不過1000億。而高雄光靠中央補助就比台中多，人口還持續減少，差距越來越大。

盧秀燕進一步說明，行政院端出新版財劃法，僅有法條，未附公式與試算金額。各縣市不分藍綠，均要求公開試算。國民黨版有試算金額，現行版本也有法條和試算金額，大家很清楚能拿多少。她呼籲行政院，應比照現行制度與國民黨提案，公布明確的試算金額，以透明化解疑慮，用數據證明公平，讓地方財政回歸穩定與透明。

