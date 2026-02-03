為台北國際書展揭幕 賴總統倡議推動閱讀計畫

賴清德總統今天(3日)親臨2026台北國際書展，為年度閱讀盛會揭開序幕。賴總統呼籲，政府推動文化幣確實發揮的推廣閱讀的成效，呼籲政府與文化界一起攜手有系統推動閱讀計畫，相信對文化、個人未來或國家願景都會很有幫助。

為期6天的2026台北國際書展今日起至8日在台北世貿一館盛大登場。開幕式上，今年主題國泰國特別帶來精彩文化演出，並由賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭（Nattakorn Vuttichaipornkul）以及各國駐台大使等人，共同宣布本屆台北國際書展正式揭幕。

廣告 廣告

賴總統致詞時指出，台北國際書展在文化部長期支持下持續舉辦，並邀請友邦國家擔任主題國，讓台灣民眾透過書籍深入了解各國文化與社會，今年以泰國為主題國，他看到開幕演出非常精彩，感受到這個世界上如果沒有強權、極權主義發動戰爭，彼此和平相處，會是多美好的一個世界，。

總統說，他一向重視閱讀，回顧過去擔任台南市長時，即曾推動閱讀計畫，並認為與其擠進明星學校、找好老師，不如遇見一本好書。他也提到，文化幣政策自前總統蔡英文時期推動，並在他上任後持續擴大，年齡層涵蓋13至22歲，已對文化產業產生正面影響，其中13至15歲青少年有六成將文化幣用於購書，顯示政策對閱讀推廣確實發揮作用。

賴總統也透露，自己個人非常重視閱讀，小時候就是看電視、看布袋戲長大，國中的時候跟著兩個哥哥看武俠小說，跟著姐姐看瓊瑤的小說，高中、大學看翻譯小說、看工具書。

他進一步提到，近日觀看建築師姚仁喜的專訪深受啟發，姚仁喜的家庭沒有電視，孩子與家人就是看書，並有家庭閱讀時間，對書中世界的描述令人羨慕，因此提出呼籲，不妨政府與文化界一起有計劃地來推動閱讀計劃。總統：『(原音)不妨我們國家、文化部，不妨我們文化界郝董事長，我們大家有計劃地來推動閱讀計劃，我相信對我們文化事業或對孩子的未來，或對國家願景，我相信都應該都有很大的幫助。』



為期6天的2026台北國際書展今日起至8日在台北世貿一館盛大登場。(江昭倫 攝)

文化部長李遠則表示，台北國際書展作為亞洲最大書展，年初登場象徵台灣出版界迎來豐收一年。今年以泰國為主題國，展現兩國在音樂、漫畫與文學上的緊密交流。書展不僅引進世界優秀作家與作品，也將台灣文學、漫畫與繪本推向國際，透過翻譯走向全球、屢獲肯定，深化彼此文化理解。

本屆書展共有來自29個國家、509家出版社與單位參展。文化部提醒，今年起13至15歲文化幣提高至1,200點，18至22歲青年文化幣帳戶餘額超過100點即可憑文化幣免費入場；書展期間並推出平日票全額抵用金、文化幣使用2點送1點等優惠措施，希望帶動閱讀與買氣。(編輯：宋皖媛)