為台南蘭花業者發聲 陳亭妃修法保障原本核准條件進駐花卉園區

陳亭妃表示，立法院經濟委員會審議「農業科技園區設置管理條例」與「農產品市場交易法」修正草案。修法核心在於解決台南蘭花園區業者因為花卉創新園區所面臨的身分限制，而另外針對農產品批發市場可能的價格操縱與剝削行為，她也要求農業部將批發市場納入重罰機制，以守護農民收益與交易正義。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 立委陳亭妃今（7）日表示，立法院經濟委員會今日由她擔任召委，審議「農業科技園區設置管理條例」與「農產品市場交易法」修正草案。此次修法核心在於解決台南蘭花園區業者因為花卉創新園區所面臨的身分限制，而另外針對農產品批發市場可能的價格操縱與剝削行為，她也要求農業部將批發市場納入重罰機制，以守護農民收益與交易正義。

陳亭妃指出，針對台南後壁「花卉創新園區」進駐廠商總共有68家，但是多達40家業者屬自然人或獨資商號，礙於現行條例規定僅限「股份有限公司」組織進駐，導致小型私人企業進駐時面臨極大困難。為此，陳亭妃提案修法，要求具備「追溯效力」，讓在修法前已有進駐事實的業者能比照辦理，確保其過去身分與權益不受影響。農業部長陳駿季對此表達支持。

除身分保障外，陳亭妃更關注後壁蘭花原始業者的「繼承」問題。她強調，許多業者正處於二代接班的關鍵期，因法規僵化導致無法順利繼承，將嚴重打擊業者進駐園區的權益。她提出修法放寬園區繼承條件，免除業者對資格的擔憂，並表示：「要讓辛苦耕耘的蘭花業者真正安心。」

在「農產品市場交易法」部分，陳亭妃為廣大農民請命，直指台南作為重要農產出貨地，農民常感嘆台北價格喊得高，產地卻無感，顯見中間利益遭不當剝削。她強烈要求修正第35條，針對批發市場違規操縱價格行為應實施重罰，避免罰鍰失去約束力。陳駿季部長回應同意調整。

最後，面對即將到來的國際蘭花展，陳亭妃對升格為四級單位的「花卉創新園區」寄予厚望。她指出，去年「蘭花獸」已成功帶動討論度，今年是園區首度主導舉辦，期待農業部能做出品牌效果，展現不一樣的重大代表性。

