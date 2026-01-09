為台日斷交道歉！石平邀立委訪日國會：要處分我就接受吧…反正被制裁了

記者陳思妤／台北報導

石平說，「作為日本政治家我跟台灣道個歉」，日本為了跟中國建交，就跟台灣斷交了，那是違反道義的事情（圖／翻攝畫面）

遭到中國制裁的日本維新會參議員石平訪台，今（9）日喊話，台灣和日本應該突破限制跟禁區進行更廣泛合作，他認為日本為了和中國建交就跟台灣斷交，「作為日本政治家我跟台灣道個歉」。他也直言，他能到台灣立法院，但台灣立委要到日本國會很難，這不公平，所以他決定要邀請台灣立委到日本國會，「我看我會不會受處分，受處分就受處分吧，反正都被制裁了！」

石平今天下午出席印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」他直言，台灣和日本應該突破限制跟禁區進行更廣泛合作。他還提到，日本1972和中國建交，「作為日本政治家我跟台灣道個歉」，日本為了跟中國建交，就跟台灣斷交了，「我覺得那是非常不地道（意思為：不道德、不實在）、違反道義的事情」。

石平嘆，以前日本跟中華民國多好，但為了跟毛澤東打交道就斷交，而且美國雖然斷交了，但還保留台灣關係法，還能跟台灣保持正常交流，但日本因為日中共同聲明寫到對一個中國原則表示理解跟尊重，這句話束縛日本50多年。

石平直呼，日本人就是有點不知變通，死守一句話，覺得寫上了就要遵守，但他覺得這是可以變通的，「尊重你立場不見得要同意你，理解你這樣說但我不照你說的做，但日本死腦筋！要檢討」。

石平提到，他今天作為日本國會議員訪問了台灣的立法院，但台灣的立委要到日本國會就很難，這不公平，「我決定要突破這點」。他說，「反正到時候就請台灣立法院委員到我們國會，我看我會不會受處分，受處分就受處分吧，反正都被制裁了！」

「應該突破限制！」石平表示，日本要突破不能跟台灣官方交流、國防交流的限制，對付中國共產黨很重要的就是要加強日本跟台灣全方面合作關係。他提到，中俄說合作上不封頂、下不設限，台日也應該這樣，「我在國會也要朝這方向努力，即便被他們處分」。

