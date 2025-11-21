為台東醫療人力注入新血 陳瑩、莊瑞雄促成台東大學開設護理系

立委陳瑩表示，這不只是增加醫療人力，更是提升偏鄉醫療與長照品質的重要一步。（圖／陳瑩辦公室提供）

台東大學與台東馬偕醫院去年針對設立護理學系簽訂合作協議，在向教育部申請設立護理系的過程，卻一度因師資編制限制而「緩議」卡關。立委陳瑩與莊瑞雄多次與教育部長鄭英耀、衛福部溝通後，教育部終於核定自2026年起招生。陳瑩表示，期待台東未來可以成為「好山、好水、好醫療」。

去年12月9日，台東大學與台東馬偕醫院正式簽署合作協議，共同籌設護理學系，預計今年向教育部申請新增系所，並於2026年辦理首屆招生。陳瑩出席記者會時提到，希望台東可以邁向「好山、好水、好醫療」的目標，台東大學鄭憲宗校長，除感謝陳瑩在中央協調促成設立護理系，也呼應陳瑩的期待。

廣告 廣告

台東大學已獲教育部核准，將於115學年度設立護理學系，招生名額35名。台東大學護理學系將與台東馬偕醫院合作，由醫院提供師資與實習場域，並在三年內挹注教學設備經費3,000萬元。此外，台東馬偕醫院每年再資助10名學生，每人每年12萬元，連續四年，協助完成學業並鼓勵留鄉服務。陳瑩指出，這項資助可鼓勵在地青年報考，培育優秀的在地護理人才服務家鄉。

立委莊瑞雄則認為，護理系只是第一步，要真正改善台東醫療量能，關鍵在後續配套。他強調，會盯緊師資補強、實習合作、獎助制度和畢業留任機制，讓培育出的人才不只來台東、還能留在台東、一起守護台東。

台東的醫院護理人力不足外，長照機構所需護理人力也相當緊缺。未來台東大學護理系將提供在地年輕人在家鄉學習護理專業的機會，培養熟悉在地需求的護理專才。陳瑩說，這不只是增加人力，更是提升偏鄉醫療與長照品質的重要一步，也能讓青年有機會在家鄉發揮所學、貢獻社會。

陳瑩指出，期待明年首屆招生後，能為台東注入新血，穩定在地護理人力，並帶動偏鄉醫療整體服務品質提升。開設護理系對台東偏鄉醫療與居民健康權益是一大進展，也希望透過在地培育，讓更多年輕人留在家鄉服務。

昨日「台東大學與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院合作備忘錄簽署儀式暨國立台東大學護理學系籌備處」成立記者會，簽約儀式由國立台東大學鄭憲宗校長率領一級主管出席，馬偕紀念醫院方面則由台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長、馬偕紀念醫院總院張文瀚院長，以及台東馬偕紀念醫院王光德院長、台東縣醫師公會理事長何活發、南迴基金會李靜蘭董事長、台東縣政府秘書長盧協昌等共同參與。陳瑩強調，這是中央、地方與學界合作推動偏鄉醫療發展的成功典範。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光