為台槓上中國，日本憂美國靜悄悄？高市：川普說我隨時可call他

2025年10月28日，美國總統川普（右）訪日本橫須賀海軍基地，與日相高市早苗（左）一起登上美軍航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本首相高市早苗日前一句「若台灣有事，可能觸發日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，引發中國不滿、祭出多項抗議措施。不過，日本最大盟友美國的總統川普對於日中之間的齟齬卻無表態，路透社指出，這讓日本一些官員感到擔憂；日相高市早苗25日與川普通話後則表示，川普說她「隨時可以」打電話給他，彰顯日美情誼穩固。

路透社報導，川普24日先與中國國家主席習近平通話，並在社群平台上表示美中貿易談判有進展、美中關係穩固，未提到任何有關台灣的問題。這與川普10月底和習近平在南韓釜山會面後的狀況類似，川普兩次與習近平接觸後都沒有提到台海議題。

然而，美國在亞洲最重要盟友日本，近日才因為台灣議題而與中國關係惡化。路透社引述一名日本政府官員說法，雖然川普在與習近平通話後，很快就安排與高市早苗通話，令日本感到欣慰，但分析人士也指出，川普沒有針對日本和中國的爭執發表公開評論，令日本一些官員感到擔憂。

報導指出，日本一些官員長期以來都擔心，川普可能為了和中國達成貿易協議而減少對台灣的支持，這可能助長中國氣勢、引發東亞區域的衝突。專研美國政治外交的日本同志社大學教授三牧聖子25日在《朝日新聞》刊出的社論中也提到，「不能排除川普政府為了和中國達成貿易協議而犧牲台灣的可能性，因此日本制定對中政策時，也必須充分理解川普政府固有的傾向和風險」。

川普雖未表態，不過他的駐日大使葛拉斯（George Glass）強力支持日本。葛拉斯本月15日發文嘲諷中國、感謝中國「加深美日同盟」，隔天再發文強調「美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定」。

日本官方也試圖消除各界對於川普在日中爭端上保持沉默的疑慮。高市早苗25日與川普通話後，發表簡短談話，稱川普在這次通話裡向她解說了美中近況、以及他與習近平前一天的通話內容；高市不忘提到，這通電話是川普「主動聯繫」她，而且「川普總統說我和他是非常好的朋友，我隨時可以打電話給他」。

日本外務大臣茂木敏充25日在記者會上被問到，日方是否對於川普對日中爭端的沉默感到擔憂，茂木則回答：「美國白宮或國務院向來不見得會針對每個議題都發表支持或不支持的評論。」

