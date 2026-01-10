為台海穩定全力以赴 鄭麗文發願：讓我們的冬日展現驕陽的溫暖

國民黨主席鄭麗文10日赴台中市清水區玉京天公祖總廟發下宏願，未來關鍵的2年，國民黨將善盡任務跟職責，團結海內外所有力量，為了台海穩定，乃至世界和平，全力以赴，「一定會讓我們的冬日展現驕陽的溫暖」。（温予菱攝）

國共論壇外傳1月底登場，國民黨主席鄭麗文10日赴台中市清水區玉京天公祖總廟發下宏願，未來關鍵的2年，國民黨將善盡任務跟職責，團結海內外所有力量，為了台灣社會和平、台海穩定，乃至世界和平，全力以赴，「一定會讓我們的冬日展現驕陽的溫暖」。

台中市民政局今於玉京天公祖總廟舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典，與會包括鄭麗文、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨最高顧問王金平、 總召傅崐萁、藍委楊瓊瓔、黃建豪等人。

鄭麗文說，在大廟興建的未來2年，也正是台灣命運的2年，所以今天她代表國民黨，在玉皇大帝(天公祖)的面前，希望隨著廟宇建設過程，未來關鍵的2年，國民黨也會善盡任務跟職責，希望在這嚴寒的冬日，集結眾人善願，團結所有海內外力量，為台灣社會和平、台灣民主法治的基石、台海和平，乃至世界的和平全力以赴。

鄭麗文表示，剛剛她看見在玉皇大帝的庇蔭與號召下，來自全世界的友人齊聚一堂，包含印度、加拿大等代表，紛紛在此發下宏願，共同為人類世界的和平在此發願，麗文身受感動，在此她也代表國民黨發下宏願。

鄭麗文說，願意以我們的善良正直、正念，為了台海穩定，乃至世界和平，全力以赴，希望2年後也能順利圓滿共同參加大廟落成盛典，如同今日莊嚴，她相信集結願意為和平奮鬥，為人類善良奮鬥的，所有願力「一定會讓我們的冬日展現驕陽的溫暖」，普照大地、四海昇平、滋養萬物、風調雨順。

