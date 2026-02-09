為台海衝突設「前進據點」? 遏制中國 美媒曝美軍擬在澳洲部署4艘核潛艦

AUKUS 框架下美方將協助澳洲取得核動力潛艦，但是，美方製造落後可能影響佈防時程。 圖：翻攝自@INDOPACOM

[Newtalk新聞] 美國為台海情勢新佈局，加速拉攏區域外國家深化軍事部署。美國《華爾街日報》 2 月 7 日報導，美國計畫在未來數年內，向澳洲西澳大利亞州的斯特林海軍基地部署最多 4 艘核動力潛艦，首艘最快於 2027 年進駐，明確被定位為因應「中美若在台海發生衝突」的戰略準備。

報導指出，位於西澳的斯特林海軍基地，將在台海或南海局勢升高時，為美軍核潛艦提供靠近戰場的停泊點與「避風港」。澳洲政府目前正對該基地及鄰近維修區投入數十億美元，以配合美軍未來進駐需求。

《華爾街日報》分析，此舉被視為推動美澳軍事一體化的重要一步，核心目標在於「遏制中國」。美方認為，將核潛艦部署在西澳，不僅可縮短前往台海與南海的距離，也能分散原本集中於關島、夏威夷珍珠港及美國本土的維修壓力。報導引述國防分析人士指出，美國造船與維修能量長期吃緊，海外維修據點對美軍而言愈發關鍵。

據美媒指出，美國計劃在澳洲部署核潛艦，美方此舉被認為是對台海局勢的戰略佈局。 圖：翻攝自@visegrad24

相關部署計畫被納入「AUKUS」架構之下。依協議內容，澳洲將於 2030 年代初期開始自美國接收維吉尼亞級核動力潛艦，但由於美國造船進度落後，外界對交付時程與可行性仍存疑。報導引述指揮美軍核潛艦編隊的海軍少將林肯・雷夫斯泰克說法指出，若潛艦在衝突中受損，「越快回到戰場越好」，而斯特林基地的地理位置，可補強關島與珍珠港既有能力，使美軍能更快恢復戰力。

斯特林海軍基地位於珀斯以南約一小時車程，是近年美軍與盟友推動軍事融合的縮影。除基地本身外，澳洲也已編列約 56 億美元，用於培訓中心、住房、核潛艦碼頭、放射性廢棄物處理設施與電力系統建設；另撥款 84 億美元，在亨德森國防區打造造船與維修設施，規劃興建可進行高階維修的乾船塢。

不過，報導也指出，這些計畫對未曾操作核動力潛艦的澳洲而言，挑戰不小，包括乾船塢能否及時啟用、工程成本持續攀升、技術人力不足，以及地方社會對放射性廢棄物與住房壓力的疑慮。西澳左翼綠黨議員索菲・麥克尼爾直言，當地「美麗而寧靜的海岸線，正被推向成為龐大的美國海軍基地」。

AUKUS協議的主要參與者為美國、澳洲與英國。 圖：翻攝自前英國首相蘇納克推特(資料照)

澳洲前總理特恩布爾也質疑，讓美軍核潛艦進駐、而澳洲自身卻尚未擁有核潛艦，「是否符合澳洲利益」，並直指 AUKUS 是對澳洲主權的重大犧牲。

《華爾街日報》最後更直言，斯特林基地未來可成為美軍核潛艦在衝突中封鎖航道的重要樞紐，用以切斷中國貿易線，進一步凸顯相關部署的戰略指向。對此，中國外交部發言人毛寧先前已多次表示，美英澳核潛艦合作構成嚴重核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，破壞亞太地區和平穩定，並敦促三國摒棄冷戰思維與零和博弈，多做有利於區域和平的事情。

