為台灣及高雄祈福 林岱樺鳳山天公廟參拜提「暖冬3願」

林岱樺(右三)前往鳳山天公廟參拜祈福，為台灣及高雄祈求平安。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 立委林岱樺今(21)日上午前往鳳山天公廟參拜祈福，為台灣及高雄祈求平安，並提出「暖冬3願」，要讓「婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心」，希望高雄更進步。

12月21日是冬至，也是天赦日，林岱樺21日上午前往鳳山天公廟參拜祈福，她在接受媒體聯訪時表示，北部前晚發生不幸事件，因此她選在今天這個吉祥日子，希望天公可以保佑台灣平安、高雄進步，所有人出入安全，也藉此機會向天公發願，祈求婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心。

林岱樺說，第一，婦女有依靠方面，希望滿足臨時托育需求，及讓婦女回到職場有更多資源，最重要的是霸凌零容忍。第二，讓年輕人有出路，同時關注青少年心理狀態，建構社會安全網，在6大行政區設置共6個青少年多功能活動中心。第三，在老人能安心方面，要讓65歲以上長者有健康偵測錶，有任何異狀，高雄市多家市立醫院都能全力支援，陪伴、照顧長者。



提到岡山，旗山之後，27日也將在鳳山舉辦大造勢，林岱樺表示，這些活動是將她對高雄市民的承諾，希望藉由此將產業政策及照顧市民的所有政見，完整向市民報告，用政見爭取認同、用基層贏得勝選。

林岱樺(右)至鳳山天公廟參拜祈福，並為小朋友遞上暖心又暖胃的湯圓。 圖：孫家銘翻攝