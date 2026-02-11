為台灣國際蘭展熱身 後壁菁寮老街蘭花展打頭陣登場

市長黃偉哲（左五），宣布菁寮老街蘭花展開展。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／後壁報導

2026菁寮老街蘭花展十一日起登場，以四百五十株蘭花主題佈置，並附掛後壁區小學學童五百顆彩繪燈籠創作，妝點無米樂旅遊服務中心，為即將在後壁舉辦的台灣國際蘭展熱身，也邀請全國各地民眾新春到後壁，「白天看蘭花，晚上看燈花」。

市長黃偉哲、多位民代、後壁區長李至彬、里長等多人出席菁寮老街蘭花展的開展記者會，黃偉哲表示，2026台灣國際蘭展暨花卉科技展將於二月二十七日至三月十六日舉行，感謝台灣蘭花產銷發展協會與後壁區公所共同投入，讓蘭花之美走入地方、為國際蘭展打頭陣。

2026台灣國際蘭展的展期，正好與三月初在嘉義舉辦的台灣燈會相近，加上地點鄰近後壁區，具備跨縣市觀光串聯條件，邀請民眾規劃「白天賞蘭、夜間賞燈」行程，並能順遊菁寮老街及周邊景點，體驗後壁的人文風景與產業特色。

後壁區公所說，推出菁寮老街蘭花展，以呈現後壁為全國重要蘭花產區的產業實力與花藝美學，現場以蘭花主題佈置並附掛後壁區小學學童燈籠繪畫創作，妝點無米樂旅遊服務中心，同時有後壁農特產品展示，推廣在地優質農產及加工品，讓民眾深入認識後壁農村特色與產業價值。

無米樂旅遊服務中心以插花造景營造年味。（記者陳佳伶攝）

新營波光節、鹽水月津港燈節都已登場，且打出品牌名號，距離後壁很近，加上台灣燈會將在三月三日至十五日在嘉義朴子舉辦，展區和後壁為共同生活圈，因此菁寮老街蘭花展融入燈藝視覺元素，做為蘭展和燈會觀光動線整合示範，透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，期能帶動區域觀光效益。

後壁區長李至彬表示，2026菁寮老街蘭花展即日起至三月十六日開放參觀，新春期間就可來參觀，感受年味及農村慢活的美好；也邀請大家在台灣國際蘭展及台灣燈會期間，順遊後壁，造訪各景點及特色店家，已串聯後壁各店家加入「遊蘭展換好康」活動，憑國際蘭展票根可兌換相關折扣優惠。