為台灣培養國安人才 民進黨將辦國家戰略人才培力營

因應兩岸情勢險峻，為培養國家戰略與國安人才，民進黨今天(1日)宣布將於明年1月舉辦為期4天的「2026新生代國家戰略人才培力營」，即日起開放報名。民進黨中國部主任吳峻鋕表示，國安人才需要長期培養，民進黨期盼透過舉辦營隊，培養青年對國際情勢的洞察力與政策分析能力，以反制中國對台的認知戰。

為展現民進黨對於青年人才和國安事務的重視，民進黨秘書長徐國勇、中國事務部主任吳竣鋕與發言人吳崢等人1日召開記者會，宣布將於明年1月8日至11日舉辦「和平繁榮．民主永續 2026新生代國家戰略人才培力營」，盼能挖掘並培育更多具潛力的國安新世代，為台灣的民主鞏固努力。

民進黨秘書長徐國勇表示，台灣在第一島鏈位居重要位置，中國是唯一想要侵略台灣的國家，民進黨希望從各方面培力年輕人瞭解中華人民共和國想要併吞台灣的認知戰、法律戰、心理戰等，並透過營隊加強心理建設，一同制訂國安戰略，打造「台灣之盾」。

中國部主任吳竣鋕則說，民進黨「新生代國家戰略人才培力營」已邁入第七屆，之所以堅持持續舉辦的主要原因是「國安人才需要長期培養」，絕不能臨時抱佛腳，唯有持續培育國安人才，才能反制中國對台的各項作為。吳竣鋕說：『(原音)對於中國對台各項作為的反制的敏感度，這些都是無法一蹴可幾，需要長期培養。唯有持續為台灣培養新世代國家戰略人才、培養青年對於國際情勢的洞察力及政策的分析能力，才能在變局中穩健應對，這就是中國部要持續舉辦國家戰略培力營的目的。』

吳竣鋕也說明本次營隊與往年一樣，設計「政府治理的電腦模擬」與「政經情勢的情境模擬」等課程，透過分組模擬國安或政府團隊面對台灣可能面臨的情景與威脅，在有限時間內做出最能守護台灣安全與利益的決定。

將在營隊中擔任講師的亞太和平研究基金會執行長董立文則說，現在台灣最大的國家安全威脅就是中國企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，賴清德總統日前抓準時機出手，公布「守護台灣國安行動方案」，可說是台灣、美國、日本聯合行動的一部份。他認為民進黨此時舉辦國家戰略人才培力營是「正逢其時」，也是因應台灣急迫的需要，相信參加的學員收穫會很大。

民進黨指出，本次營隊預計招收24名學員，即日起開放報名至12月14日，有意投入的青年可至民進黨中國部臉書粉專，或透過中央黨部的宣傳連結報名。為兼顧營隊品質與學員安全，此次活動將進行書面審查及面試2個階段，於12月24日公布錄取名單。