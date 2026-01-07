為台灣燈會暖身！百大嘉選榜投票破45萬 萬元大獎等你抽

嘉義縣「百大嘉選榜」集結全縣68家特色美食店家與136處熱門景點，目前正在進行網路票選。（圖：嘉義縣政府）

「2026 台灣燈會」3月3日將在嘉義縣登場，嘉義縣文化觀光局推出暖身活動「光躍嘉義．百大嘉選榜」網路投票，票選嘉義縣特色美食和景點，因為獎品豐富，目前總投票數已經超過45萬票。多項價值超過萬元的壓軸大獎將於2月9日頒獎典禮抽出。

嘉義縣「百大嘉選榜」集結全縣68家特色美食店家與136處熱門景點，邀請民眾選出最能代表嘉義的十大美食與十大景點，作為2026台灣燈會期間的重要旅遊參考名單，協助遊客規劃更具方向性的深度行程。

民眾只要參與投票，就有機會抽中 iPhone 17 Pro 手機、75 吋大電視，以及 阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券等萬元大獎。目前活動已經吸引上萬名網友熱情參與，入選店家與景點也紛紛動員響應，透過社群分享、優惠加碼等方式拉票，讓票選不只是一場活動，更成為全民參與的城市行銷行動。

嘉義縣文觀局指出，首波得獎名單已於日前公布，民眾只要在1月16日前完成投票，皆可參加後續抽獎，壓軸大獎將於2月9日頒獎典禮抽出，請民眾把握最後投票機會，立即登入活動官網，用行動支持心中的嘉義好味道與好風景。（龐清廉報導）