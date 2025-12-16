為台灣爭光！22歲璽皓率團出國奪金 摘4面特技獎牌成績超狂

四季線上／陳軒泓 報導

男星璽皓長期深耕表演藝術創作，日前他率隊前往泰國曼谷參加 AIRSTARS Aerial Art Competition 國際賽事，9位台灣參賽者平均年齡 22 歲，連三天在來自全球 200 多組的強勁競爭中脫穎而出，5大競賽項目表現亮眼，拿下一金三銀共4面獎牌的亮眼佳績，為台灣高空馬戲創作站上亞洲國際舞台。

璽皓（後排）率領平均年齡22歲的團隊參賽，贏得4面獎牌（圖／懸浮製作提供）

AIRSTARS Aerial Art Competition 為亞洲高空馬戲與空中藝術國際競賽之一，橫跨空中環、綢吊、吊床與手帶等項目，台灣代表隊是由 2025 年成立的高空馬戲團隊「懸浮製作」組成，剛滿 22 歲的璽皓為創辦人及團長，這次出賽的團隊成員，其中包括璽皓有6位大學生及3位老師，今年9月起，即為比賽進行三個月的密集創作與排練，出賽計畫亦獲臺北市政府文化局補助支持。

璽皓（後排）率團赴泰國參賽，為台灣爭光（圖／懸浮製作提供）

璽皓從8歲折氣球到18歲，並曾在國內外多項賽事中獲獎，再一路走入高空馬戲世界，他也將演藝、舞台經驗運用在綜藝節目如《綜藝大集合》、《最強綜藝秀》等拍攝及戲劇演出之中，而今年他進一步策劃執行《不落地 Unlanded－國際高空馬戲創作與文化交流行動》，帶領青年團隊登上國際舞台。璽皓表示，能在高強度的國際競賽中獲得肯定，代表台灣的年輕創作者，已具備走向世界的實力，未來將持續透過國際競賽的交流與合作，拓展台灣高空馬戲的國際視野。

璽皓因參加璀璨之星選秀而進入演藝圈（圖／伊林提供）

