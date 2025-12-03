為台灣翻臉！王毅向英法打「二戰牌」 籲孤立日本維護戰勝國利益

〔編譯陳成良／綜合報導〕因日本首相高市早苗暗示可能武力介入台海危機，中國與日本的外交爭端持續擴大。據《紐約時報》報導，北京當局正試圖將戰線延伸至歐洲，中國外交部長王毅近期在與英國和法國高層官員的接觸中，特別提及「二戰歷史」，強調當年盟軍共同對抗日本的過往，呼籲英法兩國在當前的日中裂痕中支持中國。

報導指出，王毅上週在北京會見英國國家安全顧問包威爾(Jonathan Powell)，並與法國總統外事顧問伯納(Emmanuel Bonne)通話。王毅在談話中呼籲兩國「捍衛第二次世界大戰的成果」。

廣告 廣告

王毅向法方表示：「現任日本領導人對台灣的挑釁言論，是在公然開歷史倒車，侵犯中國的主權和領土完整。」此舉正值法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)本週將對中國進行國是訪問的前夕，北京試圖藉此要求歐洲國家繼續恪守「一中原則」。

蕭美琴、蔡英文訪歐 北京擔憂互動升溫

報導分析，北京的動作不僅針對日本，更源於對歐洲與台灣互動增加的擔憂。研究機構榮鼎集團(Rodium Group)歐中關係專家巴金(Noah Barkin)指出，北京決心在早期階段抑制這種趨勢。

文中特別提及，台灣副總統蕭美琴上月在布魯塞爾歐洲議會發表演說，前總統蔡英文也在柏林的一場會議上致詞；德國外交部長更因批評中國在台海的「侵略行為」而取消訪中行程。巴金認為，中國向歐洲提及日本爭議，意在釋放訊息：「不要像日本那樣跨越紅線，否則我們將做出回應。」

上海學者：要西方挺中是「愚蠢」

針對高市早苗指稱中國攻台將威脅日本「存亡」，北京此前已向聯合國秘書長發函指控其違反國際法。中國國家主席習近平先前與川普通話時，也曾暗示中美二戰期間並肩作戰，應共同對日施壓。

然而，上海地緣政治專家沈丁立直言，中國試圖「管束」日本的行為可能面臨過度擴張的風險。他認為，台灣若落入中國控制將損害美歐利益，因此北京要求西方選邊站是「愚蠢的」(foolish)。

沈丁立強調：「台灣是中國內部事務，內部事務如何能國際化？」

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》不認「舊金山和約」中國崩潰原因曝！戰狼「又吿洋狀」變國際笑話

濱崎步上海演唱遭中斷 外媒：這件事鬧大了

釣魚台緊張升溫！日中為「瑞寶丸」海上對峙 互控入侵領海

控日本「重新武裝」：軍國主義復活！ 中國戰狼又寫信給聯合國秘書長

