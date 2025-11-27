為台灣選手祝福打氣 立委考察亞洲技能競賽

二○二五亞洲技能競賽自十一月二十七日至二十九日在南港展覽館舉行，勞動部勞動力發展署昨（二十七）日表示，這次亞洲技能競賽開辦四十四個職類，各國代表團總報名人數已經超過千人。此外，立法院衛環委員會由立委王正旭帶領，一行十二人於二十七日前往賽場，除關心競賽辦理情形外，還向台灣選手致上祝福。

勞動力發展署指出，這一屆亞洲賽特色共有「三多」，歷屆亞洲賽參賽選手最多、參賽國最多、競賽職類最多，王正旭肯定勞動部籌辦亞洲技能競賽，並關心國手培訓資源與訓練單位，也承諾支持行政單位投入青年技能訓練，期許連結更多民間訓練單位參與，鼓勵更多青年參與技能競賽，藉此提升我國青年競爭力。