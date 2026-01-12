為台積電設廠鋪路 嘉義南科二期環評過關 環委盯空污

因應台積電在嘉義建置先進封裝廠需求，南科管理局擬在嘉義縣太保市開發南科二期基地，今日送入環評審查。（翻攝自環境部環評書件查詢系統）

因應台積電在嘉義建置先進封裝廠需求，南科管理局擬在嘉義縣太保市開發南科二期基地，今日送入環評審查，環委指出，該案PM10（懸浮微粒）、PM2.5（細懸浮微粒）、臭氧等空污增量超越所有環評案，要求提出有效空污減量及抵換措施，最終建議修正通過。

開發單位南科管理局說明，南科二期基地擬在嘉義縣太保市，面積89.58公頃，將引進異質封裝等6大新興科技，就業人數約3500人，預計民國120年完工。

對於空品影響，南科管理局指出，合併嘉義園區一、二期開發空汙排放影響，學校敏感點符合空品標準，若再疊加距離5公里的馬稠後園區，亦可符合空品標準，承諾空污增量以1比1.2全數抵換，減輕整體空品區負荷。

廣告 廣告

至於用水，南科管理局表示，南科二期需水量4萬噸，包含嘉義海淡廠海淡水3.4萬噸、自產再生水0.5萬噸、自來水0.1萬噸，工業用水朝使用100％多元水源為目標。

環委則指出，該案在嘉義縣造成PM10日均值最大增量6.14微克，PM2.5日均值增量5.27微克，相當於空品標準的六分之一，以及臭氧增量3.59ppb，都是相當大的增量，已超過所有環評案，建議重新檢核評估合理性及正確性，並研提具體有效減量及抵換措施。

嘉義縣副縣長劉培東表示，將配合科學園區一起檢討，期待地方空品能達到一定水準。

此外，環委表示，用水計畫書顯示在完工前、118年用水就來到4萬噸，應重新評估合理性。而海淡水不像自來水穩定，若有問題，需要自來水作為備援。

經閉門討論，環委建議該案修正通過，並要求重新檢核空氣污染物排放增量評估合理性及正確性，釐清各污染源來源及加乘影響，包含PM10、PM2.5及臭氧等，並研提具體有效空氣污染物減量及抵換措施。

重新檢核施工及營運期間用水量規畫合理性，含期程規畫及備援用水，並強化園區供水管理與緊急應變計畫；具體說明擴大縣治污水廠納管標準協議內容，並重新評估新埤排水及承受水體環境影響。

更多中時新聞網報導

TPBL》戰神首勝龍頭雲豹 總算結束3連敗

中職》幸好棄投從打 林安可重炮赴日

邁茲米克森耍雙節棍致敬李小龍