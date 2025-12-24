為台積電2奈米洩密案扛責？東京威力科創台灣董總突換人

半導體圈震撼！TEL（東京威力科創）台灣高層大地震，24日宣布董事長與總裁換人，外界不禁聯想，是否與台積電2奈米洩密案有關？官方強調，此舉為中長期策略布局，與強化經營體制、提升服務品質與員工向心力有關。

TEL先前捲入台積電2奈米技術洩密案，引發市場高度關注。一名前員工陳力銘等3名工程師，被台灣高檢署智慧財產檢察分署偵結起訴，最重求刑14年，並對公司求處1.2億元罰金。TEL重申遵守法令與倫理準則，並表示絕不容許任何違規行為。

TEL高層異動 業界解讀恐與洩密案有關

半導體圈人士指出，TEL高層人事異動與2奈米洩密案時間點高度重疊，市場自然解讀為此案的策略性回應。畢竟TEL在晶圓製造設備及先進製程領域舉足輕重，台灣又是核心市場，此次換血牽動內部運作，也可能影響與台積電及其他晶圓廠的合作節奏。

廣告 廣告

他分析，TEL此舉意在重塑客戶與市場信心，同時強化內部監控與風險管理，避免品牌形象受長期影響。對於外界質疑是否「扛責」？TEL強調，人事調整屬中長期經營策略的一環，目標在於提升組織效能及員工向心力。

根據TEL公告，原台灣董事長伊東晃轉任執行顧問，由TEL副總裁暨全球業務財務總裁長久保達也接任董座；原總裁張天豪調任工程事業本部本部長，由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任總裁；此外，增設資深執行副總裁職務，由TEL全球業務事業部副總柯昱成升任。

台積電曾明言，對任何違反保護營業秘密或損害公司利益的行為，絕不寬貸並會追究到底。對TEL來說，高層換血後如何穩定營運、修復市場信心，以及提升內部監控與風險管理成效，將是未來觀察重點。

這場牽動國際半導體供應鏈的風暴仍在持續發酵，台積電2奈米洩密案與TEL高層換人交錯，對投資人與市場而言，後續影響仍不可小覷。