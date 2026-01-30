為史上最大 IPO 鋪路？SpaceX 傳評估與特斯拉和 xAI 合併

火報記者 陳銳/報導

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 正在評估與電動車製造商特斯拉進行潛在合併的可能性，SpaceX 近期也就相關構想進行初步討論，部分投資人也表達支持，認為兩家公司在資源整合上具有想像空間。

根據《彭博》新聞報導指出，相關討論仍屬初期階段，尚未進入正式談判程序，也未確定具體交易方式或時間表，除特斯拉之外，SpaceX 同時評估與馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 進行其他形式合作的可能性，顯示其正研擬多元整合方案，以強化整體業務布局。

SpaceX 也評估與 xAI 等旗下公司合作方案，以強化整體布局。圖:unsplash

市場人士分析，若 SpaceX 與特斯拉展開合併，將有助於集中資本與技術資源，SpaceX 目前的核心業務包括火箭發射服務與星鏈（Starlink）低軌道衛星網路建設，特斯拉則專注於電動車、自動駕駛技術與能源儲存系統，雙方在通訊、資料處理與能源應用等領域，可能產生一定程度的互補效應。

此外，據《彭博》引述知情人士表示，若相關整合方案進一步成形，可能吸引基礎設施投資基金與中東主權財富基金關注，成為潛在資金來源之一，投資界普遍認為，SpaceX 在衛星通訊與發射服務上的市場地位，結合特斯拉在硬體製造與軟體系統的能力，將對產業布局帶來影響，消息傳出後，特斯拉股價於盤後交易時段上漲約 3%。