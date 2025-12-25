為合建核潛艦開綠燈？美韓將另簽單獨協議 允引進濃縮鈾

圖／達志影像路透社

南韓國家安保室室長魏聖洛訪美歸國，正式宣布美韓雙方達成共識，將比照「澳洲模式」另簽協定，為韓美合造「核動力潛艦」開綠燈。儘管韓方強調僅使用低濃縮鈾，遵守「核不擴散」原則，但仍引發北京與平壤的強烈反彈。韓方宣布此事的隔一天，北韓就報導領導人金正恩親自指導核潛艦建造工程，互別苗頭意味濃厚。

美國總統川普11月在韓美峰會上，點頭同意讓韓方打造核動力潛艦。為了推動後續措施，南韓國家安保室室長魏聖洛上周訪美協調，並在24日宣布成果。

南韓國家安保室室長 魏聖洛：「關於核潛艦合作，雙方一致認為需要另行簽署協定，並已同意推動此事。」

因為根據美國《原子能法》，軍用核材料是禁止轉移的，必須透過協定設定「豁免」或「特例」條款。澳洲便是如此，與美方另簽協議引進部署核潛艇，韓方也打算參照同一模式。

至於外界警惕的「核擴散」問題，魏聖洛嚴正重申國家原定立場不變。

南韓國家安保室室長 魏聖洛：「針對鈾濃縮及再處理問題，我們向美方說明了總統多次強調的『核不擴散意志』。」

他特別強調，預計只會向美國尋求濃度低於20%的濃縮鈾燃料，不會使用高濃縮鈾來為潛艦提供動力。明年初美方將派出實務代表團訪韓，就涉及國安的內容進行磋商。

南韓國家安保室室長 魏聖洛：「雙方將以總統室為中心，加快推動領袖間所達成的明確共識。」

只是韓方的說法，北京當局恐怕不買帳。大陸軍事專家宋忠平抨擊，韓美計畫存在很高的核擴散風險，一旦韓方核潛艦一到手，日本與其他國家也將展開軍事競賽，將破壞東北亞和平穩定。

中國大陸外交部發言人 林劍：「關於美韓的核潛艇合作，中方已經就有關問題多次表明立場，希望韓方審慎處理。」

不只北京反彈，北韓也用軍事動作回應。

北韓最高領導人金正恩視察8700噸級戰略核動力彈道飛彈潛艦的建造工作，還強硬譴責南韓核潛艦研發計畫，嚴重侵犯國家安全與海上主權，將予以應對，讓對方付出代價。

除此之外，韓軍24日傍晚五點多，偵測到朝軍朝東部海域，發射數枚疑似地對空導彈。北韓官媒隔一天火速證實，成功試射新型高空遠端防空導彈，精準打擊位於200公里外的假想目標。

金正恩再度親赴現場觀摩，對於首次試射圓滿落幕，拍手叫好。

韓聯社TV記者：「北韓辯稱自己的試射是正當的，聲稱這是國家防空手段技術高度化正常活動的一環。」

兩韓緊張局勢升溫，北韓頻頻展示軍武挑釁的同時，也派兵多次越過軍事分界線，今年截至11月已多達17次，11月份尤為密集，幾乎「每2天就發生一次」，朝軍甚至在軍事分界線以南地區埋設地雷。

在這種情況下，軍方當局卻修改了作戰方針，修正朝軍侵犯軍事分界線的判斷標準。

韓聯社TV記者：「之前一直以我軍界定的軍事分界線為基準，應對北韓軍隊的越線，但現在變更為以聯合國軍司令部分界線和韓方分界線中，取靠南邊的線為基準。」

原來是1953簽訂停戰協定時設定的兩韓分界線，1200個標示牌中有1千多個已遺失，難以劃清界限。之後聯合國軍司令部設定的標準，也有六成和南韓標識的不同，最多相差到數十公尺。因此為了標準一致化， 南韓軍方下令前線部隊，在兩者界線有出入的情況下，以更靠南方的為依據。

韓聯社TV記者：「韓軍說明這是為了防止突發性衝突而採取的措施，不是我軍想消極應對或使用有利於北韓軍隊的基準線。」

不過這個做法，卻引發政界撻伐。前國防部官員直言這項措施可能被對方解讀為，默許在分界線沿線進行軍事活動，形同單方面割讓領土，恐會對前線部隊的戰備狀態，產生負面影響，更將為國家帶來另一項安全考驗。

