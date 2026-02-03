為向中共低頭削減軍費 美前國安顧問蘇利文轟國民黨：在「玩火」

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨10度封殺政院版1.25兆國防特別條例審查後，率團赴中智庫交流，前白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)今在X平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

蘇利文指出，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模的接觸，這背後的含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」

