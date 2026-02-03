「為向中共卑躬屈膝削減台灣軍費」美參議員蘇利文：國民黨在玩火

美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）。 圖：Senator Dan Sullivan/YouTube

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，國民黨10度封殺行政院版1.25兆國防特別條例審查後和中國進行智庫交流，引起美國方關注。美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）透過社群平台X（前推特）抨擊國民黨「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」

蘇利文發文寫道，台灣立法院於上週休會，卻未能通過台灣自我防衛所需的必要預算。與此同時，造成此僵局的在野黨、國民黨領導層正身處北京與中共會面，並正計畫更大規模的交流。這其中的端倪顯而易見。蘇利文直言，他先前就曾警告過「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」

長期挺台的美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也Po文表示：「看到台灣的在野黨在國會如此大幅度地刪減賴總統的國防預算，我感到非常失望。」韋克爾指出，原先的預算提案是用來提供台灣「急需的武器系統」所需資金。台灣國會應重新考慮，特別是在中國威脅日益增長的情況下。

此外，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時強調，確保能夠在整個第一島鏈上下維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國的利益，也符合所有區域夥伴的利益。谷立言說：「如果你看看過去幾年我們與盟友的合作，我們已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。」顯見美方對於在野黨阻擋國防預算的關心。

