為向在戰火中捍衛國家、守護家園的抗戰榮民致以最高敬意

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣後備指揮部今（8）日前往彰化榮家，代表國防部頒發「抗戰勝利80週年紀念徽章」給三位曾親身參與對日抗戰的榮民前輩，向英雄致上最高敬意，現場氣氛溫馨而隆重。

彰化縣後備指揮部梅上校於今（8）日上午特別前往彰化榮家，表揚三位曾親身參與對日抗戰的榮民長輩包括陳成久、于金與郭振華，典禮現場溫馨而肅穆，三位長輩戴著筆挺衣著、精神奕奕地出席，歲月在他們臉上留下痕跡，卻掩不住當年浴血奮戰的堅毅神情。

頒贈儀式中，梅上校逐一向三位榮民前輩敬禮，並親手為他們別上象徵榮耀與歷史記憶的紀念徽章。當徽章扣上胸前的那一刻，全場不約而同鼓掌致敬。梅上校表示，這些榮民曾在最艱困的年代毅然奔赴前線，以血肉身軀對抗強敵，他們的犧牲與付出，是無數國軍官兵心中的典範，更是國家安定的重要基石。

彰化縣後備指揮部至彰化榮家，頒授「抗戰勝利80週年紀念徽章」予三位抗戰榮民，表彰他們捍衛國家、奉獻青春的英勇事蹟。（記者陳雅芳攝）

他強調，後備指揮部將持續秉持「飲水思源」的精神，讓年輕世代了解抗戰前輩的勇敢事蹟，並把忠勇愛國的信念代代傳承。他也特別提到，每位前輩背後，都有著一段驚心動魄的歷史，而這些活生生的見證，更值得被看見、被記住。

陳成久、于金、郭振華三位前輩皆年過九旬，雖然多數時間已在榮家養護，但談起年輕時的抗戰歲月，仍記憶清晰。他們有的曾長途行軍穿越崇山峻嶺，有的參與突擊任務，在槍林彈雨中歷經生死關卡；有人曾描述部隊在寒夜裡埋鍋造飯的畫面，有人回憶戰場上同袍互相扶持的情景。那些故事或沉重、或壯烈，皆是國家歷史不可抹去的篇章。

榮家護理人員分享，三位前輩平時生活作息穩定，雖然步伐緩慢，但身姿挺拔，一聽到軍歌或部隊號令，仍能自然跟著哼唱、立正，讓人深深感受到軍人根植於心的紀律與榮譽。

彰化榮家主任蘇再勝在典禮中表示，這些抗戰榮民為國家付出的青春、汗水與生命，是社會最珍貴的精神資產。榮家除提供醫療照護與生活協助外，也致力於營造有尊嚴、有溫度的生活空間，讓前輩在晚年仍能感受到社會與政府的關懷。