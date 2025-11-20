為周典論幫郭台銘收購總統連署書案解套？林思銘提修正副總統選罷法明闖關一讀

屏東縣議會議長周典論。廖瑞祥攝（中右）



記者周志豪／台北報導

屏東縣議會議長周典論涉協助鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，二審仍遭重判。國民黨立委林思銘提案修正副總統選罷法，新增「被連署人未登記為候選人」樣態，並將刑罰選項新增拘役或罰金，要為周可能刑責解套。

林思銘所提正副總統選罷法修正草案，國民黨屏東縣不分區立委蘇清泉亦為共同提案人，而草案明天將於立法院院會闖關一讀拚付委。

周典論因涉協助郭台銘收購參選總統連署書，4月22日二審遭高雄高分院判有期徒刑3年2月、褫奪公權5年，併科150萬元罰金。

廣告 廣告

林思銘近日提案修「總統副總統選舉罷免法」第87條中「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」一項，新增「被連署人未登記為候選人」樣態，並將刑罰選項新增拘役或罰金。

林思銘在提案中表示，申請登記為正副總統候選人連署過程，涉及行求期約或交付賄賂行為，現行規定均處以刑罰，但若被連署人最終未登記為候選人，實際上並未進入選舉投票階段，完全不會對選舉結果產生實質影響。

林思銘在提案中主張，當被連署人未登記成為總統、副總統者，應對連署時涉行求期約或交付賄賂的行為採較輕刑罰，始符合刑法謙抑與比例原則，故提出修法，以提升法律規範之合理性。

更多太報報導

藍白合恐影響北市松信市議員提名 戴錫欽：評估實力讓席次極大化

國民黨著手草擬2026縣市長提名辦法 「藍白合」是提名四樣態之一

拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」